OPV Families&Kids 2023 con “Maschere di Carnevale: Tutti giù per terra*” all’Oratorio San Rocco

Sabato 18 febbraio l’Oratorio di San Rocco ospiterà un divertente spettacolo a tema carnevalesco animato dall’attore Marco Ferraro sulla musica della Serenata per archi del compositore Ermanno Wolf-Ferrari con Tommaso Luison nel ruolo di violino principale.

Sabato 18 febbraio 2023, ore 15.30 e 17.30

Padova, Oratorio San Rocco (piano terra)

Maschere di Carnevale: Tutti giù per terra*

Orchestra d'archi OPV

Tommaso Luison, violino principale

Marco Ferraro, voce recitante

Ermanno Wolf-Ferrari

Serenata per archi

*Tutti giù per terra!

Non ci sono sedie: grandi e piccini sono invitati a portare dei cuscini da casa per ascoltare lo spettacolo seduti sul pavimento, vicino ai musicisti dell'Orchestra!

OPV metterà comunque a disposizione del pubblico una moquette e delle sedie.

Biglietti

Bambini 5 euro;

Adulti 8 euro.

Biglietti disponibili in prevendita online e il giorno del concerto, secondo disponibilità, presso il botteghino dell'Oratorio San Rocco un'ora prima dall'inizio del concerto.

I posti non sono numerati, la scelta nella piante corrisponde solo a una esigenza tecnica e non è in alcun modo vincolante.

