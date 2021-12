Il primo minifestival OPV Families&Kids: un fine settimana dedicato ai più piccoli all’insegna della musica

Dopo l’interruzione imposta lo scorso anno dall’emergenza sanitaria, torna finalmente la nuova programmazione OPV Families&Kids, il cartellone dell’Orchestra di Padova e del Veneto dedicato ai piccoli ascoltatori e alle loro famiglie. In vista delle festività del Natale, OPV inaugura il primo Minifestival interamente rivolto ai più piccoli: quattro appuntamenti di ascolto e condivisione per diverse fasce d’età, concentrati nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 dicembre.

La rassegna vede il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione del Veneto e della Fondazione Cariparo, in collaborazione con il Settore Servizi Scolastici del Comune di Padova, l’Associazione Amici dell’Orchestra di Padova e del Veneto e con l’Atelier Elisabetta Garilli.

Sabato 11 dicembre alle ore 11 alla Scuola Carità di Padova, OPV promuoverà il primo laboratorio musicale per genitori in attesa. Con un Ensemble strumentale formato da Elisabetta Garilli al pianoforte, Luca Nardon alle percussioni, Adolfo Donolato ed Elisa Carusi ai clarinetti, l’esperta di danza terapeutica Giulia Carli e con la partecipazione straordinaria di Emanuela Bussolati, il laboratorio porrà l’accento sul benessere per mamme, papà e bimbi derivato dall’ascolto di alcune ninne nanne appositamente composte per l’occasione. L’esperienza prevederà il coinvolgimento totale di tutti i partecipanti (20 coppie di genitori al massimo) nel sentire la musica che si esprime con il corpo.

Alle ore 17 alla Scuola della Carità di Padova si terrà una particolare versione da camera de Il Flauto Magico, tra le opere più celebri di Wolfgang Amadeus Mozart, nella riduzione d’epoca per due flauti del 1792. Le vicende fiabesche dei protagonisti mozartiani saranno portate in scena tra parole, musica e illustrazioni in uno “spettacolo tascabile” interpretato da Simone Candiotto e Andrea Ruzzone ai flauti, dalla voce narrante di Alice Centazzo, arricchita dalle illustrazioni di Naida Mazzenga / Bas Bleu Illustration.

Prodotto dall’Associazione Amici OPV nell’ambito della Rassegna “Intersezioni” e realizzato grazie al sostegno del Comune di Padova / Bando “Padova riparte con la cultura”, lo spettacolo verrà replicato il giorno successivo, domenica 12 dicembre alle ore 16.

Domenica 12 dicembre alle ore 11 alla Sala Petrarca del Multisala MPX (via Bonporti), l’Ensemble musicale Garilli Sound Project diretto da Elisabetta Garilli con le illustrazioni in presa diretta di Emanuela Bussolati e la voce narrante di Enrica Compri, racconteranno infine le avventure di Tinotino, un bambino dall’ardente passione per la musica, al punto da voler “suonare il mondo”.

