OPV Families&Kids 2022: lo spettacolo dedicato agli ascoltatori più piccoli

Al via l’undicesima edizione OPV Families&Kids, la rassegna musicale dell’Orchestra di Padova e del Veneto dedicata ai piccoli ascoltatori e alle loro famiglie. Sabato 21 maggio alle ore 18.30 presso il Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann si terrà lo spettacolo Animali in musica: inventiamo una storia? un viaggio alla scoperta degli animali descritti musicalmente da alcuni tra i maggiori compositori con brani originali di Vivaldi, Haydn, Saint-Saëns e Grieg per la direzione del M° Nicolò Jacopo Suppa con Chiara Maria Scucces nel ruolo di flauto solista. L’esecuzione musicale sarà alternata dalla narrazione dall’attrice Rossana Mantese che, nella seconda parte dello spettacolo, chiederà il coinvolgimento del pubblico e dell’Orchestra stessa per inventare insieme una storia con protagonisti gli animali in un divertente atto di pura creatività.

L’appuntamento sarà anticipato da uno spettacolo speciale riservato a un gruppo di 53 minori ucraini: bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni di età in fuga dal proprio paese a causa della guerra in corso, ospitati presso il Seminario Minore Vescovile di Padova a Rubano dallo scorso marzo. A questi ragazzi l’Orchestra di Padova e del Veneto offrirà loro la possibilità di partecipare gratuitamente a una particolare versione dello spettacolo Animali in musica: inventiamo una storia? in lingua ucraina come segno di solidarietà alla difficile situazione che stanno vivendo. L’iniziativa è possibile grazie alla collaborazione con l’Associazione “Lisolachenoncè” di Teolo che accompagnerà il gruppo di minori al Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann.

Nata a Valdobbiadene nel 1990, Rossana Mantese inizia ad appassionarsi al mondo della recitazione all’età di tredici anni. Nel 2013 si diploma presso l’Accademia del Teatro Stabile del Veneto “Accademia Carlo Goldoni” diretta da Renato Gatto. Dal 2013 inizia a collaborare con varie compagnie del territorio Veneto (“Woodstock Teatro”, “Pantakin”, “Venezia Inscena”, “Febo Teatro”) e all’estero (“Reymala”- Canarie). Dal 2015 si occupa di formazione teatrale all’interno di contesti scolastici, extra-scolastici, biblioteche e centri culturali. Nel 2020 fonda la compagnia teatrale Vicolo Dura Madre e si occupa come attrice e regista di teatro civile e di narrazione.

Biglietti spettacoli

Bambini 5 euro (fino a 14 anni), adulti 8 euro.

Biglietti in vendita online su https://www.opvorchestra.it/ e presso la Libreria Pel di Carota (via Boccalerie, 29). I biglietti eventualmente invenduti saranno disponibili al botteghino il giorno del concerto da un’ora prima dell’inizio.

Info web

https://www.opvorchestra.it/calendario/2022/05/21/1811/