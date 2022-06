I musicanti di Brema per OPV Families&Kids: allo Zuckermann Marco Ferraro voce recitante tra l’Orchestra d’archi

Sabato 25 giugno alle ore 18.30 presso il Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann di Padova, l’Orchestra di Padova e del Veneto terrà il nuovo spettacolo intitolato I musicanti di Brema. Si tratta di un’inedita versione musicale della celebre fiaba dei fratelli Grimm sulle note del Divertimento K 522 di Wolfgang Amadeus Mozart. Lo spettacolo si inserisce all’interno dell’undicesima edizione di OPV Families&Kids, la rassegna musicale dedicata ai piccoli ascoltatori e alle loro famiglie, che proseguirà dopo la pausa estiva.

Tommaso Luison

L’esecuzione dell’Orchestra d’archi OPV sarà guidata da Tommaso Luison nella veste di violino concertatore, mentre la fiaba sarà interpretata dall’attore Marco Ferraro. Consigliato per un pubblico compreso tra i 4 e i 10 anni, lo spettacolo è organizzato con il patrocinio del Comune di Padova, il sostegno del Ministero della Cultura e in collaborazione con la Libreria Pel di Carota, l’Assessorato alla Cultura e alle Politiche educative del Comune di Padova.

Marco Ferraro

Nato a Verona nel 1978, Marco Ferraro calca il palcoscenico già all’età di quattro anni. Entra a far parte di alcune fra le più rinomate compagnie teatrali della scena veronese (Compagnia Giorgio Totola, La Barcaccia) e per più di vent’anni anni lavora come attore in spettacoli teatrali di vari generi ed autori (Goldoni, Boris Vian, Michael Frayn, Ken Ludwig). Nel 1999 partecipa alla messa in scena di Antigone, per il Living Theatre di Judith Marina e Julian Beck, mentre dal 2000 viene selezionato, in qualità di mimo lirico, per allestimenti operistici con le regie di Pier Luigi Pizzi, Zeffirelli, Luca Ronconi, Gabriele Lavia, Francesco Micheli, Damiano Michieletto, Serena Sinigaglia, Leo Muscato e Andrea De Rosa. Nel 2008 ottiene la laurea presso il DAMS di Bologna (indirizzi teatrale e organizzazione dello spettacolo); di nota le collaborazioni con il Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso, in qualità d'attore, per l’Opera Maria de Buenos Aires di Astor Piazzolla, ed il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, come docente, per lezioni di Dizione e Fonetica Italiana rivolte agli studenti di canto lirico. Ad oggi lavora come professionista della voce per doppiaggi pubblicitari, voice over, documentari ed audiolibri.

Biglietti spettacoli

Bambini 5 euro (fino a 14 anni), adulti 8 euro.

Biglietti in vendita online su https://www.opvorchestra.it/ e presso la Libreria Pel di Carota (via Boccalerie, 29). I biglietti eventualmente invenduti saranno disponibili al botteghino il giorno del concerto da un’ora prima dell’inizio.

Info web

https://www.opvorchestra.it/calendario/2022/06/25/1813/

Foto articolo da comunicato stampa - OPV e MarcoFerraro