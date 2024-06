Beethoven e Il gatto con gli stivali: OPV Families&Kids al Giardino teatro di palazzo Zuckermann

Sabato 8 giugno alle ore 18.30 lo spettacolo musicale Il gatto con gli stivali inaugurerà gli eventi all’aperto del cartellone OPV Families&Kids 2024, la rassegna dedicata al pubblico più giovane e alle famiglie, presso il Giardino Teatro di Palazzo Zuckermann - Padova. Liberamente tratto dall’omonima fiaba popolare, comunemente nota nella versione letteraria dello scrittore Charles Perrault nella traduzione italiana di Carlo Collodi, l’appuntamento vedrà protagonisti l’attore Marco Ferraro in qualità di narratore e l’Orchestra di Padova e del Veneto con Tommaso Luison in qualità di violino concertatore.

Per l’occasione, il racconto popolare sarà così alternato alla Musica per un balletto cavalleresco WoO 1 di Ludwig van Beethoven, allestito a Bonn nel 1791 in occasione dell’ultima domenica di carnevale dal grande compositore, con la collaborazione del coreografo Habich di Aachen. Una scelta che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni dei 200 anni della prima esecuzione della Nona Sinfonia, il capolavoro di Beethoven destinato a cambiare il corso della storia della musica con l’inserimento del celebre Inno alla gioia.

Giunto alla 13^ edizione, il cartellone OPV Families&Kids 2024 proseguirà fino a dicembre con inediti spettacoli musicali appositamente ideati per un pubblico compreso tra i 4 e i 12 anni. Tra le novità di quest’anno, OPV Families&Kids 2024 renderà uno speciale tributo al repertorio musicale francese con L’Histoire de Babar di Francis Poulenc, le cui avventure saranno rievocate dalla voce dell’attrice Licia Maglietta, già nota al grande pubblico per la sua interpretazione nel film cult Pane e tulipani. Non mancherà infine un omaggio a Marco Polo, di cui si ricordano quest’anno i 700 anni dalla morte del celebre viaggiatore veneziano.

OPV Families&Kids è organizzato con il sostegno della Fondazione Cariparo, del Ministero della Cultura, il patrocinio del Comune di Padova e il sostegno dell’Assessorato alla Cultura, in collaborazione allePolitiche educative del Comune di Padova. Per la prima volta nella storia della rassegna, OPV Families&Kids avvia quest’anno due importanti Media Partnership a livello nazionale con RAI Radio Kids e la rete Kid Pass, l’organizzazione che da dieci anni opera a livello nazionale nell’ambito dell’informazione specializzata per il pubblico delle famiglie.

Biglietti

Bambini 5 euro, adulti 8 euro

Biglietti disponibili in prevendita online e punti vendita Vivaticket, e il giorno del concerto presso il botteghino di Palazzo Zuckermann a partire dalle ore 17.30.

Maggiori informazioni sul sito www.opvorchestra.it

Foto articolo da comunicato stampa