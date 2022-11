OPV Families&Kids 2022 con "La casa degli elfi" all'Oratorio San Rocco

Dopo il successo riscontrato la scorsa primavera con la prima parte del cartellone OPV Families&Kids 2022, la rassegna dell’Orchestra di Padova e del Veneto dedicata ai piccoli ascoltatori e alle loro famiglie proseguirà con altri tre appuntamenti. Dal 29 ottobre al 3 dicembre, l’undicesima edizione di OPV Families&Kids svilupperà ulteriormente l’originale percorso tra musica e letteratura per l’infanzia con tre nuovi spettacoli musicali appositamente ideati per un pubblico compreso tra i 4 e i 10 anni. Gli appuntamenti della rassegna si terranno in tre diversi luoghi del centro storico di Padova in orario pomeridiano e vedranno l’esecuzione musicale dell’Orchestra di Padova e del Veneto alternata al racconto di alcune tra le più celebri favole di sempre per voce di tre attori.

OPV Families&Kids è organizzato con il patrocinio del Comune di Padova, il sostegno del Ministero della Cultura e in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Orchestra di Padova e del Veneto, la Libreria Pel di Carota, la scuola Spaziodanza Padova e l’Assessorato alla Cultura e alle Politiche educative del Comune di Padova.

Sabato 19 novembre

doppio turno alle ore 15 e 17

Oratorio San Rocco

(piano terra)

La casa degli elfi

(primo turno, secondo turno)

Spettacolo liberamente ispirato a una delle più divertenti favole di Hans Christian Andersen, interpretata dall’attrice Rossana Mantese su musiche di Edvard Grieg eseguite dall’Orchestra di Padova e del Veneto con Ivan Malaspina nel ruolo di violino di spalla.

Lo spettacolo sarà anticipato il giorno prima, venerdì 18 novembre alle ore 17 presso l’Oratorio San Rocco, dall’incontro propedeutico Andersen di carta, piccoli papirografi in erba... sagome di carta da ritagliare e da vestire tra sirenette, soldatini di stagno e... Augusta Snorifass!

A cura della Libreria Pel di Carota.

Sabato 3 dicembre

L’undicesima edizione di OPV Families&Kids si concluderà sabato 3 dicembre alle ore 17 presso l’Auditorium Altinate S. Gaetano con Il bacio della fata, titolo ispirato a un’altra fiaba di Andersen il cui testo, quasi un secolo fa, suggerì a Stravinsky la scrittura dell’omonimo celebre balletto.

Nell’inedito adattamento per il cartellone OPV Families&Kids, lo spettacolo renderà così omaggio a uno dei più grandi protagonisti della musica del Novecento anche grazie alla partecipazione dei ballerini della scuola Spaziodanza Padova. La musica de Il bacio della fata riprende il Divertimento del balletto di Stravinsky, che a sua volta orchestrò dei brani di Tchaikovsky, nella nuova edizione per orchestra d’archi di James Ledger con Tommaso Luison nella doppia veste di violino solista e concertatore. Il racconto della fiaba è affidato all’attore Marco Ferraro.

Informazioni

INCONTRO PROPEDEUTICO

Venerdì 18 novembre alle ore 17, Oratorio San Rocco: Andersen di carta.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria allo 049 2956066 o via mail: info@peldicarota.it

BIGLIETTI SPETTACOLI

Bambini 5 euro (fino a 14 anni), Adulti 8 euro.

Biglietti in vendita online su www.opvorchestra.it e presso la Libreria Pel di Carota (via Boccalerie, 29).

I biglietti eventualmente invenduti saranno disponibili al botteghino il giorno del concerto da un’ora prima dell’inizio.

Orchestra di Padova e del Veneto

via Marsilio da Padova, 19

tel +39 049 656848 / 656626

fax +39 049 657130 - iinfo@opvorchestra.it

