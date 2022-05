OPV per Giacomo Manzoni, Padova omaggia i 90 anni del compositore italiano al Verdi

A conclusione della seconda edizione di Veneto contemporanea, l’unico Festival interamente dedicato ai compositori italiani del presente, la Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto annuncia il programma completo del concerto-omaggio a Giacomo Manzoni.

Venerdì 3 giugno alle ore 20.45 presso il Teatro Verdi di Padova, OPV renderà tributo alla carriera del grande compositore e intellettuale milanese, che il prossimo 26 settembre compirà novant’anni, eseguendo due storiche partiture per voce, coro e orchestra alla presenza dell’autore. Vista l’occasione, il concerto sarà anticipato dalla cerimonia di consegna del sigillo della città di Padova al grande musicista italiano, mentre la Fondazione Giorgio Cini di Venezia dedicherà al compositore una specifica giornata di studi.

Durante il concerto celebrativo, l’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Marco Angius eseguirà due lavori cruciali di Manzoni come Dieci versi di Emily Dickinson, lavoro del 1989 per soprano e orchestra, e Parole da Beckett, composizione del 1972 per due cori, tre gruppi strumentali e nastro magnetico, che verranno anche incisi per una nuova produzione discografica. Insieme a OPV si uniranno il soprano Livia Rado, l’Ensemble vocale Continuum e il Coro Polifonico Castelbarco diretti da Luigi Azzolini, e Alvise Vidolin alla regia del suono. L’evento sarà inoltre oggetto di una nuova produzione video a cura del regista Francesco Leprino.

«Quando ho incontrato Manzoni a Milano – afferma Marco Angius, direttore musicale e artistico OPV – il compositore era rimasto sorpreso che potessi realizzare un regalo così ambizioso per i suoi novant’anni. In effetti vale la pena ricordare che nessun’altra orchestra italiana in questi anni si è così tanto profusa nella musica moderna e contemporanea italiana come OPV, sia nelle produzioni discografiche che in quelle concertistiche e televisive. Ho pensato fosse importante incidere entrambe le opere, cosa che con Parole da Beckett non accadeva dagli anni Settanta, essendo stato registrato solo da Bruno Maderna con i complessi della Rai di Roma dal vivo in un vinile divenuto cult».

Oltre che compositore, Giacomo Manzoni è tra i massimi intellettuali viventi: grazie alle sue traduzioni, l’Italia ha infatti potuto conoscere e approfondire il pensiero del filosofo e musicologo Theodor W. Adorno, mentre il suo libro Guida all'ascolto della musica sinfonica (1967) rimane ancora oggi un punto di riferimento. Leone d’oro alla carriera al Festival Biennale Musica di Venezia (2007), Manzoni è autore di opere per teatro e di composizioni orchestrali, eseguiti in tutto il mondo dai più grandi interpreti.

L’evento si avvale del patrocinio del Comune di Padova, del sostegno del Ministero della Cultura, della Fondazione Cariparo e della collaborazione della Fondazione Giorgio Cini di Venezia.

Biglietti

Posto numerato 15 euro in vendita online al sito www.opvorchestra.it e il giorno del concerto a partire dalle ore 20 al botteghino di ciascuna sede.

Ridotto Studenti Università degli Studi di Padova euro 1

Ridotto Abbonati (56ª Stagione, OPV Card e Associazione Amici OPV) euro 10

Prenotazioni telefoniche al numero 049.656848.

Info web

https://www.opvorchestra.it/calendario/2022/06/03/1796/

Foto articolo da comunicato stampa - Giacomo Manzoni, Ph. Lelli e Masotti