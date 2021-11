La violinista russa Alexandra Soumm e il direttore spagnolo Jaume Santonja con l’OPV al teatro Verdi

Giovedì 11 novembre alle ore 21 l’Orchestra di Padova e del Veneto salirà sul palco del Teatro Verdi di Padova in compagnia di due musicisti internazionali che rispondono al nome della violinista Alexandra Soumm e del giovane direttore Jaume Santonja.

Insieme al suo prezioso strumento, un violino Gioffredo Cappa del 1700, Alexandra Soumm eseguirà il Concerto per violino e orchestra n. 1 op. 19 di Sergej Prokofiev, opera straordinaria e banco di prova per i violinisti più audaci, in un concerto che prevederà anche Tanzsuite Divertimento op. 86 di Richard Strauss, trascrizione per orchestra di una raccolta di otto pezzi per clavicembalo di François Couperin.

Di origini russe, a Mosca Alexandra Soumm ha intrapreso lo studio del violino all’età di cinque anni, per proseguire poi gli studi a Vienna con Boris Kuschnir, tra i più celebri didatti al mondo. Spostatasi definitivamente a Parigi, ha fondato l’organizzazione no-profit Esperanz’Arts, il cui obiettivo è di rendere le arti in tutte le sue forme accessibili agli studenti delle scuole e agli ospiti di ospedali, prigioni e rifugi per senzatetto. In attesa di debuttare con l’Orchestra di Padova e del Veneto, Alexandra Soumm si è già esibita con la London Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra, e Israel Philharmonic, collaborando parallelamente con l’Accademia Internazionale Seiji Ozawa in Svizzera.

Da giovanissimo studente a musicista affermato, il direttore spagnolo Jaume Santonja ha mosso i suoi primi passi come membro dalla Gustav Mahler Jugendorchester, dove ha avuto il privilegio di suonare con i maggiori direttori al mondo, da Mariss Jansons a Yannick Nezet-Seguin, Valery Gergiev e Pierre Boulez. Da qui la vocazione per la direzione d’orchestra, avviata nel ruolo di direttore associato della Euskadiko Orkestra, l’Orchestra Nazionale Basca, e come ospite regolare delle principali orchestre spagnole: Orquesta y Coro Nacionales de España - OCNE, e Orquestra de la Comunitat Valenciana.

Fra i quattro giovani direttori più promettenti, nel giugno 2020 Jaume è stato selezionato e invitato a partecipare alla masterclass di Iván Fischer con la Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam. Oltre che con OPV, quest’anno Jaume Santonja debutterà con la Hong-Kong Philharmonic - HKPhl, la Filarmonica Toscanini, la Belgrade Philharmonic e l’Orchestra del Teatro Petruzzelli.

Informazioni

Il concerto è inserito nel programma di recupero della 55a Stagione concertistica OPV - CICLO COMPLETO SERIE BLU con il sostegno di Comune di Padova , Regione del Veneto e Ministero della Cultura.

Biglietti

Biglietti disponibili direttamente al foyer del Teatro Verdi la sera stessa del concerto a partire dalle ore 20.

Intero euro 25 / euro 22 * (platea, palchi pepiano e I ordine)

Ridotto euro 18 / euro 16 * (palchi II ordine e galleria)

Ridotto Under35 euro 10 (galleria)

* sconto riservati ai titolari di OPVCard

Info web

https://www.opvorchestra.it/calendario/2021/11/11/1647/

https://www.facebook.com/events/427644695610238

Foto articolo da comunicato stampa - Il direttore spagnolo Jaume Santonja