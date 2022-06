Orange live park a Montegrotto

Orange live park un marchio che suggerisce subito la freschezza, il colore e calore della festa, il verde degli spazi a disposizione per una nuova proposta in continuita? con la manifestazione di successo Movida promossa nel 2021 dalla attuale amministrazione.

Le societa? Orange srl organizza con la disponibilita? temporanea degli spazi siti in via Cataio eventi di intrattenimento culturali, artistici e sportivi, con l’installazione di una pista temporanea di go kart elettrici a zero impatto ambientale sia per le emissioni che per l’inquinamento acustico.

Scarica la brochure informativa

Ingresso libero e gratuito in via Cataio 25.

Il programma potrebbe subire delle variazioni, consutate sempre la pagina https://www.facebook.com/orangelivepark e https://www.instagram.com/orange_live_park/

https://www.facebook.com/orangelivepark

https://www.instagram.com/orange_live_park/