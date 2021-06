Orari estivi per il museo Diocesano e Battistero della cattedrale: ecco quando visitarli

Con il mese di giugno nuovi orari di accesso al Museo diocesano di Padova e al Battistero della Cattedrale.

Dettagli

Gli orari estivi sono:

lunedì pomeriggio: ore 13.30-18

dal martedì al venerdì: ore 10-13.30 e 14-18

Solo il Battistero della Cattedrale rimane aperto anche nei giorni di sabato e domenica con orario 10-13.30 e 14-18.

È possibile la prenotazione anche online fino a un’ora prima della visita su: https://www.midaticket.it/eventi/diocesi-di-padova

Le visite

Un’occasione per visitare il circuito ARTE IN PIAZZA DUOMO, che prevede la possibilità di ammirare l’interno del Palazzo Vescovile nella parte museale e il vicino Battistero della Cattedrale di Padova (con gli affreschi recentemente restaurati di Giusto de’ Menabuoi), anche con la bigliettazione unica e le agevolazioni per gruppi e famiglie.