Orchestra Brenta: omaggio a Ennio Morricone

Sabato 26 novembre, alle ore 21, l'Orchestra Brenta si esibirà presso il palazzetto Olof Palme, a Cadoneghe, presentando un nuovo programma interamente dedicato a Ennio Morricone. Per l'occasione - che cade nel ventennale della nostra associazione, nata nel 2002 come Orchestra di fiati di Cadoneghe e diventata Orchestra Brenta dal 2013, in seguito all'entrata nel progetto del Comune di Vigonza - insieme all'Orchestra vi saranno le voci di tre cori del padovano e della solista Annalisa Paolin.

A quasi dieci anni dal concerto presso il Teatro Verdi che ha contrassegnato il decennale dalla fondazione, già all'epoca con il M. Daniele Trincanato, l'Orchestra si presenta dunque con un concerto che racchiude tanti anni di evoluzione, di presenza sul territorio (ma anche di importanti concerti al di fuori), di cambiamenti, anche e soprattutto nei musicisti, che sono sempre un gruppo di giovanissimi in continuo rinnovamento.

Nel sito web dell'Orchestra (www.orchestrabrenta.org) è possibile prenotare i posti a sedere, fino a esaurimento, e trovare maggiori informazioni a proposito dell'orario di ingresso e del contributo richiesto per la partecipazione.