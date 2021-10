La tournée nazionale dell’Orchestra di Padova e del Veneto fa tappa al San Gaetano

Successo oltre qualsiasi previsione di pubblico e di critica per l’inizio della tournée nazionale dell’Orchestra di Padova e del Veneto. Dopo l’entusiastico riscontro del tour in Francia, anche la tournée italiana dell’Orchestra ha registrato il tutto esaurito a Milano, Napoli, Lamezia Terme, Messina e Catania. Cinque concerti in soli cinque giorni, distribuiti in cinque differenti città: sono queste le prime tappe di una tournée che proseguirà fino al 31 ottobre e che raggiungerà complessivamente nove città italiane.

L’impegno dell’Orchestra di Padova e del Veneto nel tenere alta la bandiera della città di Padova e della regione Veneto si conferma soprattutto in questi giorni. Nel nome della musica, infatti, OPV sta diffondendo e promovendo su tutto il territorio nazionale il prestigio e il patrimonio culturale della sua città.

E proprio da Padova, mercoledì 27 ottobre alle ore 20.45, proseguirà la tournée con il concerto all’Auditorium del Centro Culturale Altinate San Gaetano, prima di raggiungere il Teatro Massimo di Pescara venerdì 29 ottobre, il Teatro Piccinni di Bari sabato 30 e il Teatro Comunale de L’Aquila domenica 31 ottobre. La tournée dell’Orchestra di Padova e del Veneto si inserisce nel programma Circolazione musicale in Italia promosso dal CIDIM – Comitato Nazionale Italiano Musica, e dal Ministero della Cultura.

Diretta da Marco Angius, l’Orchestra eseguirà l’Adagietto tratto dalla Quinta Sinfonia di Mahler e Vivaldi Recomposed, moderna versione della celebre raccolta strumentale del musicista veneziano elaborata da Max Richter, tra i compositori di oggi più noti a livello internazionale. Solista dell’affascinante versione moderna de Le quattro stagioni vivaldiane sarà la violinista Anna Tifu, considerata una delle migliori interpreti della sua generazione dopo essersi imposta sul podio del prestigioso concorso George Enescu di Bucarest. A completamento del programma musicale OPV eseguirà anche Un guardare senza confini, nuovo brano del giovane compositore veneto Alvise Zambon, vincitore della 5° edizione del Concorso Nazionale di Composizione Francesco Agnello.

In questi giorni OPV avvia inoltre la campagna abbonamenti della 56a Stagione concertistica Natura Sonorum con tre giorni di vendita (25 – 27 ottobre) riservati agli abbonati alla precedente Stagione 2021/21, mentre dal 28 ottobre al 6 novembre la vendita sarà aperta a tutti gli interessati presso l'Oratorio di S. Rocco in via S. Lucia (dal lunedì al venerdì ore 9-17; il sabato ore 10-13).

Informazioni

Biglietteria per il concerto di mercoledì 27 ottobre:

Intero 15 euro

Ridotto 10 euro (Abbonati 55ª Stagione, Under 35, Amici OPV

Info web

https://www.facebook.com/opvorchestra/

Evento FB https://www.facebook.com/events/193646119476160

Foto articolo da comunicato stampa - OPV nella Sala Verdi di Conservatorio di Milano Ph. @camiboro

