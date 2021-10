Ordinazioni diaconali in Duomo e anche in streaming, ecco come seguire l'evento

Il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, sabato 30 ottobre, alle ore 16, in Basilica Cattedrale ordinerà sette nuovi diaconi: sei seminaristi e un giovane in formazione nella congregazione dei Giuseppini del Murialdo.

La partecipazione all’ordinazione diaconale, per necessità di contingentamento dei numeri, è esclusivamente su invito. Sarà però possibile seguire l’ordinazione diaconale in diretta sul canale YouTube della Diocesi di Padova e in diretta televisiva sui canali 87 (Veneto) e 86 (Friuli Venezia Giulia) del digitale terrestre Tv7 News.

I sei seminaristi sono:

Riccardo Benetti , 24 anni, originario della parrocchia di Tombelle, che in questo anni presterà servizio nell’unità pastorale dell’Arcella

Davide Ciucevich , 34 anni, originario della parrocchia di Roncaglia che quest'anno presterà servizio a Limena;

Dario Marchioretto , 40 anni, originario di San Giorgio di Perlena e quest'anno in servizio nella parrocchia di Zanè;

Alberto Pastorello , 23 anni, originario della parrocchia di Conselve dove presterà anche servizio;

Fabio Spinello , 33 anni, originario della parrocchia di Pontelongo e in servizio quest'anno nell'unità pastorale di Piovene Rocchette;

, 33 anni, originario della parrocchia di Pontelongo e in servizio quest’anno nell’unità pastorale di Piovene Rocchette; Cristiano Vanin, 38 anni, originario della parrocchia di Conscio di Casale sul Sile e in servizio quest’anno a Madonna Pellegrina in Padova.

Insieme ai sei seminaristi viene ordinato diacono anche Giuseppe Carlomagno, dei Giuseppini del Murialdo, 40 anni, di origine lucana, ora a Thiene dove insegna religione alle scuole medie e segue giovani e animatori di Ac.

Il diaconato è il primo grado dell’ordine e consacra i candidati al servizio del Vangelo, della liturgia e della carità, a immagine di Cristo che è venuto per servire e non per essere servito. Il diacono, come ricorda la costituzione dogmatica Lumen Gentium al numero 29 può «amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire l’Eucaristia, assistere e benedire il matrimonio in nome della Chiesa, portare il viatico ai moribondi, leggere la Sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere al rito funebre e alla sepoltura».

Info web

https://www.diocesipadova.it/ordinazioni-diaconali-4/

https://www.youtube.com/channel/UCCqbfR1jOZGhSFqAvgqwgag