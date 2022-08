Orgia Fuxia Vol.1, in proiezione le prime puntate del documentario sulla scena rock di Padova

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/s/orgia-fuxia-vol1/5197750276939914/

Orgia Fuxia vol.1

Primo appuntamento dedicato alla DOCUSERIE ORGIA FUXIA!

Immagina di fare un viaggio nel tempo. Prima dei social, degli smartphone e di Spotify. Sei negli anni in cui la musica viveva sul palco, nutrendosi di applausi, sudore e sogni. Quando il posto giusto dove suonare era Padova, quasi fosse una piccola Los Angeles. Di questo parlano le 12 puntate di “Orgia Fuxia”, la prima DOCUSERIE sull’ultima orgia rock n roll di Padova.

Tra i suoi protagonisti Bastet, Crackhouse, Baby Ruth, Frutteti Riarsi, La Rox, Positiva, Happy Gays, Acajou, Alex De Rosso, Statobardo, Al Capone Ride, Side One, Lovin Dolls, Pink Lizard e molti altri!

Quando?

Mercoledì 31 agosto dalle 20.30 verranno proiettate in anteprima le prime 6 puntate della DOCUSERIE, a seguire dj set di Maby

---

20.30: presentazione docuserie

21: proiezione puntate 1-6

22.30: dj-set Maby

---

Entrata gratuita tutta la notte

Tessera CNLS Libertas obbligatoria (solo +18)

valida fino al 31 dicembre 2022 a 5 euro

TESSERAMENTO ONLINE → bit.ly/soci_ilChiosco

Ci riserviamo almeno 24 ore per la valutazione delle richieste

Info e Prenotazioni: 3342004006

Membership card required (only +18)

valid thru 31.12 - 5 euro

Free entry all night long

MEMBERSHIP CARD APPLICATION FORM → bit.ly/soci_ilChiosco

At least 24 hours are required for the evaluation of the requests

Via Ludovico Ariosto 10, Padova

Info & Reservations : 3342004006

