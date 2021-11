Orienteering night 2021 a Padova

La nona edizione avrà luogo il 16 novembre 2021 alla Gustoteca del capoluogo patavino in via Venezia 106, dove si daranno appuntamento studenti universitari e manager?di aziende affermate per un aperitivo decisamente sui generis durante il quale verrà favorito lo scambio di consigli ed esperienze con il chiaro intento di accorciare la distanza tra Università e Azienda. L’obiettivo dell’evento ideato dall’azienda di Cadoneghe (PD) è colmare il gap esistente tra mondo accademico e mondo imprenditoriale, perseguito grazie all’instaurazione di un dialogo diretto e proficuo tra laureandi e aziende. I giovani hanno l’opportunità di approfondire tematiche di primo interesse e di risolvere curiosità o richiedere indicazioni, ad esempio, sullo svolgimento di colloqui di lavoro istituzionali. Il risultato è l’instaurazione di un rapporto di reciproca empatia e fiducia che abbatte le barriere tra università e aziende creando occasioni di occupazione in un contesto informale.

Anche quest’anno per sostenere attivamente lo studente durante il suo percorso di crescita, sarà presente uno spazio dedicato ai confronti individuali tra studenti universitari e manager durante i quali verranno forniti utili consigli per immettersi e affrontare con successo l’ingresso nel mondo del lavoro. Inoltre, per?ampliare le competenze pratiche, in uno degli spazi, sono in programma 3 talk facoltativi inerenti a Public Speaking, mentalità vincente per affrontare il mondo del lavoro e sulle figure di manager e consulente. La presentatrice della serata sarà Gaia Dall’Olio, rinomata fondatrice del blog/community sgaialand.it. Lo studente potrà scegliere se parteciparvi o?dedicarsi direttamente alle public relations con i professionisti sorseggiando un aperitivo gentilmente offerto dagli organizzatori della serata.

Il programma

Saranno oltre cinquanta i manager a disposizione degli studenti provenienti da 14 importanti aziende venete: Auxiell, Fercam, Sit Group, Deloitte, Fantic Motors, Euxilia, Pinarello, Dechatlon, Zoppas, Stevanato Group, Xylem, GPA, Leanbit e UNOX.

Il programma prevede:

18-18.30: Presentazione delle aziende presenti e dei talk a cura di Max Franz;

18.30-18.40: 1° talk – “Pillole di Public Speaking” di Manuela Marangoni, Senior Trainer di Otherwise

18.40-18.50: 2° talk – “Non scegliere un’azienda, scegli la mentalità che ti servirà nel XXI secolo” di Alberto Rossi, amministratore delegato di Euxilia

18.50-19: 3° talk – “Manager o Consulente? Intervista doppia” con Nicola Michelon, amministratore delegato di Unox, e Riccardo Pavanato, amministratore delegato di Auxiell

Dalle 19 in poi: spazio al confronto manager/studente

Informazioni e contatti

Per partecipare è necessario iscriversi tramite il sito Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti.

Le edizioni passate hanno visto la partecipazione di oltre 1400 studenti.