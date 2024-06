Orienteering a Villa Draghi con il progetto Benvenido

Per gli amanti delle avventure, il Progetto Benvenido, in collaborazione con A perdifiato, organizza un'attività di Orienteering all’insegna del divertimento in famiglia! Che cos'è l'Orienteering? Un’attività in famiglia che unisce l’orientamento, il movimento e il lavoro di squadra, per riuscire a ritrovare tutte le lanterne nel parco di Villa Draghi con una mappa e una bussola! Al termine del pomeriggio verrà offerta a tutte e tutti un box di merenda. Si prega di prenotarsi tramite il QR code oppure cliccando il seguente link: https://forms.gle/xor9a5kdqKbHgjTs6.