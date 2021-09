"Orizzonti di Counseling a Nord Est", convegno per parlare di persone e di relazioni a Padova

Un convegno per parlare di persone e di relazioni: il counseling è una professione che si dedica al benessere emotivo e relazionale delle persone. Il convegno “Orizzonti di counseling a Nord Est” farà incontrare per la prima volta i molti counselor che lavorano nel nostro territorio e che si occupano di educazione, lavoro, famiglie, salute e anche tutti coloro che sono interessati a migliorare relazioni e benessere personale in un periodo così difficile per tutti.

Il COVID ha aumentato le situazioni di fatica che tante persone sono costrette a vivere; le professioni delle relazioni d’aiuto – come il counseling – stanno giocando un ruolo importante, offrendo spazi di ascolto e di supporto. È un’occasione importante di incontro, che vedrà partecipare Alessandra Caporale, presidente di Assocounseling – la più importante associazione italiana di categoria – che con la sua presenza sottolinea il profilo alto del convegno. Gli altri ospiti interverranno presentando le esperienze più significative messe in campo in questi anni, e che hanno avuto con il COVID una connotazione ancora più marcata.

Un’intera sessione di lavoro sarà dedicata al counseling LGBTQ, dove interverrà Angela Infante, autrice di “Ragazzi chimici: Confessioni di chemsex”, un libro che per la prima volta si occupa di “sesso chimico ” un fenomeno molto preoccupante e nascosto che affronta il tema delle droghe sintetiche nella dimensione della sessualità giovanile, non solo gay.

Il convegno è aperto non solo ai counselor, ma anche a chi sia interessato a conoscere meglio questa professione e a chi ricerchi per se stesso e la propria famiglia condizioni di vita migliori. In un periodo così difficile il Convegno by Orizzonti vedrà dialogare i diversi mondi che si intersecano intorno alle relazioni di aiuto: la politica, la ricerca, la formazione, le politiche professionali.

Il convegno si terrà sabato 2 ottobre, ore 9.30, al PalaEventi dell’Holistic Home Park (via Sannio 35): una giornata plurale sul counseling attraverso interventi, riflessioni e una tavola rotonda, con docenti della Scuola di Counseling Integrato Orizzonti, professionisti della relazione d’aiuto e ospiti istituzionali.

L’INCLUSIONE sarà uno dei temi fondamentali affrontato nel pomeriggio e in particolare la galassia LGBTQ+.

La Scuola di Counseling Integrato by Orizzonti è nata nel 2020 all’interno della Cooperativa Orizzonti per promuovere attività formative e di crescita professionale inerenti il counseling e la relazione d’aiuto. La scuola nasce all’interno di un contesto ben preciso e la vocazione inclusiva ne è un fattore determinante. Nel concreto la Scuola opera secondo i seguenti principi: si impegna ad essere inclusiva verso tutte le persone che la frequentano; i temi di studio sono trattati in un’ottica inclusiva e non discriminante; il curriculum formativo offre lo studio di ambiti di counseling professionale specifici – considerando il counseling come un’azione professionale connotata su forti istanze sociali di equità e rispetto.

L’approccio integrato è quello di matrici culturali differenti che si traducono in una disciplina scientifica solida e autonoma, agita secondo una metodologia unitaria e rigorosa. I diversi pensieri trovano un ordine sistematico coerente, dove si struttura il pensiero agito proprio del counseling. L’approccio integrato è quindi un progetto di cultura professionale che individua alcune teorie di riferimento che sanno rispondere al meglio alle istanze della società contemporanea. I tre importanti pensieri alla base della Scuola di Counseling Integrato sono: il pensiero umanistico-esistenziale, la teoria sistemico-relazionale e l’approccio transculturale.

Il Convegno aprirà alle 9.30 con i saluti istituzionali del Direttore Stefano Zoletto e Marta Nalin Assessore al Sociale

Aprirà la giornata: “Raccontare e raccontarsi come pratiche di cura nel counseling esistenziale” relazione di Laura Mazzadi, professional counselor, insegnante e formatrice, docente della scuola di Counseling “Orizzonti seguito da Il counseling organizzativo per la gestione delle crisi lavorative e la ricerca del benessere e dell’autorealizzazione nel lavoro.” relazione di Marina Sangalli, supervisor counselor, docente della scuola di Counseling “Orizzonti”; Ilenia Barbuto pedagogista e professional counselor si occuperà del counseling all’interno della scuola, in “La supervisione pedagogica, ovvero le forme del counseling scolastico” .

“Quali politiche per la relazione di aiuto" è l’intervento di Alessandra Caporale Presidente Assocounseling con Elena Ostanel (Vicepresindente della Commissione 6 della Regione Veneto), Luca Agostinetto (professore associato Università di Padova, Dipartimento FISSPA), Stefano Zoletto Direttore Scuola di Counseling Orizzonti, moderatore Valeria Balistrieri (Vicepresidente Assocounseling). Si affronteranno nel poneriggio temi molto importanti e di attualità come “IL COUNSELING HIV”con Angela Infante, counselor della U.O.C. di Malattie Infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma, “La forza del gruppo” con Ermanno Marogna counselor e mediatore familiarem Fondatore SostegnoGay, servizio di counseling LGTB di Verona.

Per iscriversi basta compilare il modulo di iscrizione online al seguente link https://forms.gle/aoNmmR2rtniFUiQ78 sul sito www.orizzonticoop.it

