Orquesta Reusónica Trio in concerto all'Orto botanico di Padova

L'edizione 2021 di Risvegli prosegue venerdì 23 luglio alle ore 21 con un appuntamento dedicato alla musica, declinata in una veste insolita e coinvolgente che ci invita a riflettere sulle nostre abitudini quotidiane e a ridurre la nostra impronta ecologica. Orquesta ReuSónica Trio, formato dai tre esperti di "musica dall'insolito" Rocco Papìa, Xavi Lozano e Marco Zanotti, propone infatti un concerto world-jazz suonato con strumenti autoprodotti, costruiti con materiali e oggetti d’uso comune.

Un viaggio di suoni e racconti che alterna arrangiamenti di brani raffinati come quelli di Shakti di John McLaughlin a temi popolari mediterranei e sudamericani, e a composizioni originali, in un concerto che sta attraversando in questi mesi l'Europa per sensibilizzare il pubblico sul tema dei rifiuti e dell'iperconsumo. Uno spettacolo dedicato al mare, ecosistema sul quale ORT incentra da anni tutte le proprie attività divulgative e artistiche.

Informazioni e contatti

Web: https://www.ortobotanicopd.it.

