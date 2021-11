Al cinema con Emergency: "Un ospedale in guerra"

Torna al cinema con Emergency! Venerdì 26 novembre alle ore 21, presso il Cinema Esperia in Via Chiesanuova 90, verrà proiettato il documentario di Nico Piro “Un ospedale in guerra”.

La proiezione sarà accompagnata da un collegamento online direttamente con Nico Piro, regista del documentario.

Informazioni e contatti

Il costo dell’ingresso è di 7 euro, con parte del ricavato che sarà devoluto ad Emergency.

Ricordiamo che all’ingresso sarà necessario esibire il green pass e, come da normativa vigente, la mascherina andrà indossata durante tutta la durata della proiezione.

Web: https://eventi.emergency.it/author/eme_padova/.