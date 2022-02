“Ospiti in Villa Bassi 2022”: incontro culturale con aperitivo finale

18 febbraio, 4 marzo e 18 marzo 2022. Segnate in agenda queste date e non prendete impegni. Torna ad Abano Terme, nella splendida cornice di Villa Bassi Rathgeb, la rassegna “Ospiti in Villa Bassi”, un ciclo di incontri e conversazioni d’arte che vedono protagonisti le opere della quadreria e il patrimonio artistico della Villa.

Scarica la locandina con tutti gli eventi

Un programma ricco di novità

Giunta alla terza edizione - dopo quelle del 2018 e del 2019, e dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia - “Ospiti in Villa Bassi 2022”, resa possibile grazie a una convenzione tra il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Padova e il Comune di Abano Terme , riprende con un programma ricco di novità, frutto di studi originali e ancora inediti, svolti negli ultimi anni da docenti, giovani ricercatori e studenti dell’Università di Padova.

Scopri tutti gli incontri “Ospiti in Villa Bassi 2022”

Appuntamenti aperti a tutti

«Immutata la formula degli appuntamenti, che già ha riscosso unanimi consensi nelle precedenti edizioni. Un ciclo di incontri (tre, della durata di due ore circa ciascuno), pensati non come tradizionali lezioni per pochi cultori dell’arte e appassionati, ma come veri eventi culturali, occasioni uniche di scambio e arricchimento rivolte agli abitanti della cittadina e ai turisti», ci racconta l’Assessore alla Cultura del Comune di Abano Terme, Cristina Pollazzi.

Temi e incotri speciali

«Ogni appuntamento sarà dedicato a un dipinto appartenente alla collezione del museo o a un tema legato alla storia e alla decorazione interna della Villa e sarà tenuto da un professionista del settore, storico dell’arte, esperto e preparato. Ma non solo. Per rendere ogni incontro davvero speciale e trasformarlo in un momento coinvolgente e stimolante per tutti gli ospiti, a ogni lezione sarà associato un evento musicale o teatrale (un reading o una breve pièce), che, strettamente pertinente all’argomento trattato, permetterà di inquadrarlo nel contesto storico, sociale e culturale dell’epoca cui appartiene. A corollario, un dibatto e un confronto sui temi trattati tra ospiti e relatori. A concludere ogni incontro, un brindisi volta promuovere la socializzazione e a rendere ogni “lezione” un moment di svago e di convivialità» – conclude l’Assessore Cristina Pollazzi.

Ingresso

Ingresso consentito solo con super green pass e mascherina FFP2.

Prenotazione consigliata al numero 049.8245217-277-275

Il programma

Venerdì 18 marzo

ore 17

Dentro l’immagine. Per un catalogo dei fogli e dei ritagli miniati della collezione Bassi Rathgeb.

Relatore: Maria Germanò

Presentazione delle miniature con allestimento in bacheca dedicata

Concerto del Coro gregoriano del Concentus Musicus Patavinus, Direttore: M° Massimo Bisson

Info web

Villa Bassi Rathgeb

Via Appia Monterosso, 52

Abano Terme

mail a: villabassi@coopculture.it

https://www.museovillabassiabano.it/contatti/