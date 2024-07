OXIGEN, opere di Càssia Raad alle Scuderie di Palazzo Moroni

Inaugurazione: 1 agosto, ore 18.30

Dal 2 agosto all'1 settembre 2024, presso le Scuderie di Palazzo Moroni, sarà allestita la mostra OXIGEN. Opere di Càssia Raad.

In mostra una cinquantina di opere che attraversano diverse fasi del lavoro dell'artista, spaziando tra temi importanti come la pace, la salvaguardia dell'ambiente e tutti quei valori che rischio un declino inarrestabile nella nostra società.

Curata e presentata da Filippo Faccin, l'esposizione avrà come Special Guest l'artista e motion graphics designer Valeria Degli Agostini, padovana vincitrice di diversi premi per cortometraggi.

«La parola ossigeno è stata scelta come titolo alla mostra sia per il suo significato letterale che per quello metaforico", spiega Cassia Raad. "L'ossigeno è l'elemento più diffuso in natura, indispensabile per la trasformazione di ciò che assumiamo in energia per le nostre cellule, ed è in grado di amalgamarsi con quasi tutti gli altri elementi. "Dare ossigeno" nel senso figurato vuol dire offrire un sostegno vitale, dare spazio, libertà di pensiero, di parole. E se riuscissimo ad essere un elemento di trasformazione intorno a noi, se fossimo in grado di convivere con gli altri senza pregiudizi e in piena libertà, allora daremmo un senso in più a questa espressione».

Cassia Raad si è laureata in arte con indirizzo in design grafico e un master in marketing in Brasile, dove ha sempre lavorato contemporaneamente nell'ambito artistico e grafico. Dopo la laurea ha esercitato la pittura per un breve periodo, avvicinandosi al mosaico nel 1998 ispirata alle opere dell’architetto catalano Antoni Gaudì, ma è nel 2001, quando viene a Ravenna, che ha l'occasione di approfondire le sue conoscenze nell'arte musiva e le sue varie tecniche di esecuzione, studiando con i migliori maestri ravennati.

Dopo gli studi a Ravenna torna in Brasile e inizia un lungo percorso per riuscire a trovare un suo modo di lavorare il mosaico, allontanandosi completamente da quello tradizionale.

Nel 2007 si trasferisce definitivamente in Italia e il confronto più assiduo e ravvicinato con altri artisti cambia lentamente la direzione della sua ricerca, portandola a esperimentare nuovi accostamenti tra le tessere e altre forme d'arte, fino ad arrivare alla creazione e sviluppo di una tecnica tutta sua, ovvero quella dell'inserimento del mosaico all'interno di stampe fotografiche e di disegni a inchiostro. Il suo modo di lavorare il mosaico diventa più libero e originale, acquistando nuovi significati, se pur mantenendo sempre l'estrema cura dei dettagli caratteristica nei mosaici tradizionali.

La special guest Valeria Degli Agostini è laureata in Arti Visive allo IUAV di Venezia e diplomata all’accademia di Belle Arti di Venezia. Valeria partecipa con tre opere, tra cui una videoarte dal titolo "Blanked", fatta ad hoc per la mostra, che denuncia l'invasione della plastica; "Reitia", una video installazione realizzata nei boschi e accompagnata da tre pannelli in plexiglass retroilluminati, e ancora "Into the milk", un’opera di videoarte pensata e realizzata pochi giorni dopo lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina.

Informazioni

Ingresso libero

orario: 09.30-12.30 e 16-19.

chiuso tutti i lunedì non festivi

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

donolatol@comune.padova.it

Tel. 0498204529

Info web

https://www.facebook.com/cassiaraadarte/

https://www.cassiaraad.com/

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/oxigen

www.cassiaraad.com

Foto articolo da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/oxigen