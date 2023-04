"La pace impossibile è l'unica possibile", l'incontro alla Sala Petrarca del cinema multisala MPX

Venerdì 14 Aprile 2023, ore 20.45

Sala Petrarca, Cinema Multisala MPX

via Bonporti 22 | Padova

La pace impossibile

è l'unica possibile

Introduce

Francesca Benciolini

Assessora alla pace e ai diritti umani del Comune di Padova

Partecipano all'incontro:

Sergio Giordani

Sindaco di Padova

Claudio Cipolla

Vescovo di Padova

Marco Mascia

Presidente del Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca" dell'Università di Padova

Aldo Marturano

Segretario generale Cgil Padova

Flavio Lotti

Direttore del Coordinamento nazionale enti locali per la pace e i diritti umani

Rossella Miccio

Presidente di Emergency Ong Onlus

Andrea Riccardi

Fondatore della Comunità di Sant'Egidio

Silvia Stilli

Componente esecutivo Rete Italiana Pace e Disarmo

Modera

Silvia Giralucci

giornalista

Aderiscono all'iniziativa:

le associazioni della coalizione Europe for Peace

le associazioni raccolte sotto la sigla Uniti per la Pace Padova:

Centro per i Diritti Umani "Antonio Papisca" Università di Padova, Cgil, Cisl, Uil, Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale, Acli, Anpi, Arci, Comunità Etniche Cattoliche, Azione Cattolica, Associazione per la Pace, Beati i Costruttori di Pace, Movimento dei Focolari, Comunione e Liberazione, Legambiente, Rete degli Studenti Medi, Udu, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Donne in Nero, Movimento Internazionale Riconciliazione - Mir, Comunità di Sant'Egidio, Libera, Emergency, La Casa delle Donne

le associazioni padovane aderenti alla Rete Italiana Pace e Disarmo:

Cgil, Acli, Arci, Anpi, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Associazione per la Pace, Beati i Costruttori di Pace, Fondazione Finanza Etica, Legambiente, Libera, Movimento Internazionale Riconciliazione - Mir, Rete degli Studenti Medi, Udu, Un Ponte Per

le associazioni iscritte al Registro Comunale Area Pace, diritti umani e cooperazione internazionale"

Informazioni

Ingresso gratuito

Ufficio diritti e partecipazione

Settore Gabinetto del Sindaco

tel. 049 8205629 - 8205053

Orario da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12

dirittiepartecipazione@comune. padova.it

Info web

https://www.padovanet.it/evento/incontro-la-pace-impossibile-%C3%A8-lunica-possibile

