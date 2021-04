Padova capitale europea del volontariato 2020: online la cerimonia di chiusura 

Con la giornata di venerdì 30 aprile si chiude l'evento che ha accompagnato verso la conclusione ufficiale di questo anno (e più) da capitale europea del volontariato.

Ore 11

La giornata inizierà alle 11 con la cerimonia di chiusura alla quale parteciperà il Sindaco di Padova Sergio Giordani, Emanuele Alecci presidente del CSV di Padova e Rovigo e Cristina Piva, assessora al volontariato che faranno un bilancio di questa esperienza e rilanceranno le prossime progettualità. Porteranno i saluti dall'Europa Dubravka Suica, vicepresidente della Commissione europea per la democrazia e la demografia e Gabriella Civico, direttrice del Centro Europeo del volontariato. Inoltre i main partner di Padova capitale, Cattolica Assicurazioni e Alì esprimeranno quanto l'occasione di Padova capitale sia stata utile per generare valore nei territori di riferimento e rileggersi come imprese. L'incontro sarà anche occasione per vedere in anteprima i tre video spot vincitori del concorso “Segnali di futuro” proposto ai giovani per raccontare in maniera innovativa esperienze di economie sostenibili. Condurrà la giornalista Tatiana Mario.

Ore 14

Nel pomeriggio alle 14 si ricorderà Luciano Tavazza, padre del volontariato moderno, a 21 anni dalla sua scomparsa. Interverranno Domenico De Simone Presidente Associazione Luciano Tavazza, Niccolò Lipari emerito di istituzioni di Diritto Privato Università La Sapienza Roma, Ugo Morelli Professore di Scienze cognitive applicate alla vivibilità Università Federico II Napoli e Renato Frisanco Sociologo Ricercatore nel campo delle politiche sociali, Volontariato e terzo Settore.

Ore 16.30

Si concluderà alle 16.30 con la presentazione in anteprima della carta dei valori dell'azione volontaria. Un documento intenso nato da un lungo percorso curato da Fondazione Zancan dialogando con pionieri e innovatori, volontari di ieri, oggi e domani, articolato in quattro dialoghi su giustizia, carità, fraternità, generazioni tra culture e fedi religiose, con respiro globale. Un documento che pone un nuovo punto di partenza sul senso dell'agire volontario e che si aggiunge alla Carta dei valori del volontariato del 2000. Il documento sarà disponibile, dopo la diretta delle 16.30 dal sito www.fondazionezancan.it

Come seguire gli eventi

Tutti gli appuntamenti saranno in diretta FB su https://www.facebook.com/ padovavolontariato2020

e diretta Youtube su https://www.youtube.com/user/ VideoCSVPadova