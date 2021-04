Un anno di Padova capitale europea del volontariato 2020: incontri e chiusura ufficiale online

Un patrimonio di idee, proposte, progetti, relazioni dal 27 al 30 aprile 2021 – evento online.

Dettagli

Dopo il passaggio di consegne a Berlino, capitale europea del volontariato 2021 del 5 dicembre scorso sono proseguiti alcuni percorsi attivati nel corso dell’anno e rallentati a causa della pandemia.

Per questo, in collaborazione con il Centro europeo del Volontariato, è stato organizzato questo evento per chiudere ufficialmente i lavori dell’anno da capitale del volontariato 2020.

Sarà un momento di apertura, più che di chiusura, per rilanciare gli stimoli, i progetti e le relazioni avviate nel corso degli ultimi due anni.

Gli appuntamenti saranno proposti online.

Programma

27 aprile – ore 14.30/19.30

Animare il respiro dei territori. Prima giornata

a cura di Animazione Sociale

–

28 aprile – ore 14.30/19.30

Animare il respiro dei territori. Seconda giornata

a cura di Animazione Sociale

–

28 aprile – 0re 17.30/18.30

Il volontariato italiano risponde alle nuove povertà tra cooperazione internazionale e fragilità territoriali

a cura di Cattolica Assicurazioni

–

29 aprile – ore 11

Come comunica il volontariato e il Terzo Settore (al tempo del Covid19)

in collaborazione con Redattore Sociale

–

29 aprile – ore 14.30/17.30

Animare il respiro dei territori. Terza giornata

a cura di Animazione Sociale

–

29 aprile – ore 18/19

ABC delle imprese sostenibili per la «comunità che saremo»

in collaborazione con Dipartimento di Economia e Management “Marco Fanno”, Università di Padova

–

30 aprile – ore 11

Il capitale del volontariato. Cerimonia di chiusura di Padova capitale europea del volontariato 2020

–

30 aprile – ore 14/16.15

Rimettere al mondo il mondo

in collaborazione con Associazione Luciano Tavazza

–

30 aprile – ore 16.30/18

I valori dell’azione volontaria

in collaborazione con Fondazione Zancan

