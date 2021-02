Visita guidata: Padova città d’acqua tra molini, ponti e pescherie

Per buona parte della sua storia, Padova si è caratterizzata come città d’acque, essendosi sviluppata entro le anse dei fiumi Brenta e Bacchiglione. In epoca medievale e rinascimentale una fitta rete di canali interni innervava l’intera città, muovendo mulini, folli e magli e offrendo una comoda via per il commercio fra Venezia e l’entroterra padovano e vicentino. Gli interramenti dei canali, iniziati nella seconda metà dell’Ottocento, e i tombinamenti susseguitisi fino agli anni Sessanta del Novecento hanno completamente stravolto la vita e l’immagine della città.

Una passeggiata guidata da Prato della Valle lungo le Riviere per arrivare alle Porte Contarine vi farà immergere ai tempi in cui tutto il traffico commerciale fluviale proveniente da Vicenza e dai Colli Euganei attraversava la città, gli antichi ponti, le sinuose riviere e, tramite la Conca di navigazione delle Porte Contarine, inserite nella cinta muraria del centro storico di Padova, si immetteva nel canale Piovego che collega Padova a Venezia. Per concludere al meglio il pomeriggio in compagnia ci fermiamo in un locale del centro a gustarci un aperitivo, il tipico spritz e così ci salutiamo con un bel brindisi colorato.

Punto di ritrovo: fontana centrale in Prato della Valle, Padova

Durata: 2,5 ore circa incluso aperitivo

Quando: domenica 21 febbraio ore 15.

Costo: 18 euro adulto a persona. 13 euro bambino (6-12 anni). Bambino sotto i 6 anni gratis.

Include: guida turistica, aperitivo, assicurazione, organizzazione tecnica

Il tour verrà confermato via email una volta raggiunto il numero minimo di partecipanti.

La visita guidata si tiene con l’utilizzo di auricolari per consentire l’adeguato distanziamento dei partecipanti, come previsto dalle norme anti COVID19.

