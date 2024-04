Il designer e artista Cleto Munari ospite di Pour Moi Bottega Ottica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il prossimo giovedì 18 aprile, a partire dalle ore 19, Pour Moi Bottega Ottica, il negozio di occhiali di lusso del centro storico padovano, aprirà le sue porte all'estro creativo dell'artista e designer Cleto Munari. Un evento che conferma la volontà di Valerio Lana e Marco Paveri, titolari del punto vendita, di voler fare di Pour Moi un luogo attivo anche in ambito culturale, artistico e musicale, dando spazio e voce a personaggi celebri. Punto di forza della boutique dell'eyewear è l'ampia scelta di occhiali prestigiosi da vista e da sole dei migliori brand nazionali e internazionali. Montature uniche e originali che vengono accuratamente selezionate da Valerio e Marco per la loro capacità di esaltare la personalità di ogni volto e per la qualità dei materiali con cui sono fatte: dall'acetato di cellulosa, alle leghe di acciaio anallergico, fino al corno naturale e alle più innovative plastiche in 3D. Ma Pour Moi Bottega Ottica non è solo sinonimo di occhiali eccellenti, è una tra le realtà commerciali più eleganti del centro storico di Padova che negli anni è diventata fucina di iniziative originali come mostre, concerti ed eventi a tema. Di recente ha dato vita anche a una partnership con il musicista Sergio Cossu, che firma le playlist mensili che accompagnano i clienti in store. <> - ci racconta Valerio. Il prossimo appuntamento è per giovedì 18 aprile 2024, a partire dalle ore 19, con un ospite d'eccezione, l'artista e designer dalla personalità eclettica Cleto Munari, che ama ricercare l'unicità delle cose attraverso la realizzazione di opere inedite. Nato a Gorizia e vicentino di adozione, la ricchezza della sua produzione artistica spazia dai gioielli, agli argenti, ai mobili, fino ai tappeti. I suoi oggetti, in particolare quelli realizzati in oro e argento, sono presenti nelle collezioni permanenti di importanti musei di fama mondiale, tra cui il Metropolitan Museum of Art e il MoMA di New York. Tra le sue ultime realizzazioni, Cleto Munari ha dato vita a un'esclusiva collezione di occhiali dai colori vibranti e dalle forme uniche che rappresentano la moltitudine di esperienze artistiche e intellettuali da lui vissute. È interamente realizzata in Veneto, a Montecchio Maggiore, Vicenza, città nota per la grande tradizione orafa, dove si tramandano da generazioni le tecniche e i saperi delle lavorazioni artigianali La serata sarà aperta al pubblico è sarà un'occasione per conoscere personalmente Cleto Munari, approfondire la sua personale visione di arte e design e toccare con mano gli originalissimi occhiali della nuova collezione su cui Pour Moi Bottega Ottica avrà l'esclusiva per Padova.