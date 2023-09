𝑺𝒕𝒐𝒓𝒊𝒆 𝒔𝒐𝒕𝒕𝒐𝒔𝒐𝒑𝒓𝒂 – 𝐋𝐚 𝐜𝐫𝐢𝐩𝐭𝐚 𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐒. 𝐒𝐨𝐟𝐢𝐚 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐄𝐆𝐆𝐈𝐀𝐓𝐄 𝐍𝐄𝐋 𝐓𝐄𝐌𝐏𝐎

Costruita nel suburbio della cittΓ romana lungo la via Altinate e all’incrocio con altre due strade, ????? ????? Γ¨ la chiesa medievale di Padova maggiormente studiata e attorno alla quale, nel tempo, si Γ¨ aggrovigliata una storiografia vastissima.

Partendo dalla ??????, solitamente chiusa al pubblico, si approfondirΓ la storia delle origini di questa bella chiesa e le opere d’arte che custodisce grazie all'associazione culturale EnetikΓ©.



INFORMAZIONI



Durata: 1 ora



La visita Γ¨ consigliata dagli 8 anni. Saranno organizzati due gruppi, uno alle 16.00 e uno alle 16.45



Si consigliano scarpe comode per accedere agevolmente in cripta, tramite una piccola scala a chiocciola.



Quota associativa di partecipazione: 12 euro/pax (minori 8-15 anni 6 euro)



Iscrizione diretta al seguente link:

https://forms.gle/MNfJvyfo9ovTLTdB8





enetike@gmail.com