Padova Cultura Eventi, gli appuntamenti della settimana

Settimana dal 22 al 28 luglio

Arena Romana Estate 2024

Attesa kermesse di spettacoli dell’estate che da 40 anni, ininterrottamente, allieta tutte le serate estive dei padovani nei mesi di giugno, luglio ed agosto, ritorna con un cartellone ricco di eventi culturali, originali concerti live di musica d’autore, incontri con gli autori, con i migliori film della stagione e le opere premiate ai festival internazionali, organizzato come dalla Promovies in collaborazione con il Comune di Padova - Assessorato alla Cultura.

La manifestazione si tiene nel giardino-teatro di Palazzo Zuckermann in corso Garibaldi 33, di fronte all’Arena Romana, alle ore 21.30.

Lunedì 22 luglio

LA SALA PROFESSORI di Ilker Çatak

con Leonie Benesch, Leonard Stettnisch, Eva Löbau

Martedì 23 e mercoledì 24 luglio – riposo

Giovedì 25 luglio

ADAGIO di Stefano Sollima

con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Tony Servillo

DA VENERDI’ 26 LUGLIO A DOMENICA 25 AGOSTO IL CINEMA ESTATE A PALAZZO ZUCKERMANN PROSEGUIRA’ TUTTE LE SERE!

Informazioni e prenotazioni

www.promovies.it - info@promovies.it

?pagina Facebook www.facebook.com/promovies

Estate 2024 al Planetario di Padova

Il Planetario di Padova, in collaborazione con il Comune di Padova, Assessorato alla Cultura e Turismo, organizza una serie di eventi presso l'Ex Macello di via Alvise Cornaro n. 1. Il pubblico avrà l’opportunità di scoprire la bellezza naturalistica e architettonica di questo singolare luogo, a ridosso delle mura cinquecentesche della nostra bella città, oggetto di restauri da parte dell’Amministrazione Comunale e di interessanti progetti di valorizzazione futura, a beneficio della cittadinanza e dei turisti.

Lunedì 22 luglio, ore 9.30

PADOVA ESTATE 2024 - 5^ edizione

Occasioni di bellezza, di conoscenza e di cultura

Giovedì 25 luglio, ore 21

GUERRE STELLARI TRIBUTE SHOW

Un appuntamento speciale dedicato alla trilogia originaria di Guerre Stellari

Venerdì 26 luglio, ore 21.30

BASTIONE DELLE STELLE

CON VISIONE GUIDATA DEL CIELO E OSSERVAZIONI AL TELESCOPIO

?Appuntamento in Planetario con illustrazione del cielo e a seguire sul Bastione Buovo (comoda scala con trenta gradini), dove la serata prosegue con le conversazioni astronomiche e la visione guidata del cielo a occhio nudo e osservazioni al telescopio.

Sabato 27 luglio, ore 17.30

STARS

Stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari. Consigliato per tutte le età.

IL SISTEMA SOLARE

Un viaggio tra i pianeti che ora si avvale dei nuovi effetti del software Dark Matter della SkySkan e delle immagini più recenti ottenute dalle sonde.

Sabato 27 luglio, ore 21

STELLE&CARTOONS

Il Cielo dei cartoni anni '80

Domenica 28 luglio, ore 9.30

PADOVA ESTATE 2024 - 5^ edizione

Occasioni di bellezza, di conoscenza e di cultura

Informazioni e prenotazioni

www.planetariopadova.it

377 168 6992 - segreteria@planetariopadova.it

Martedì 23 luglio, ore 21

Spettacolo musicoteatrale "Pensieri e parole"

L'associazione Bacchiglione Beat organizza il tradizionale evento estivo dedicato alla musica degli anni Sessanta e Settanta.

Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann, corso Giuseppe Garibaldi 33

in caso di maltempo lo spettacolo è rinviato a martedì 30 luglio

Il cantautorato padovano

con Enzo Scibetta, Franco Maria Serena, Beatrice e Lele Zambon, Dany Chillon e Patty Bortolami, Lucia Chiarentin, Enrico Cavuto.

Informazioni e prenotazioni

cell. 376 1746041- 348 4726313

Prevendite presso Hifirecords, via Marin, 25

?tel. 049 9877480 - cell. 351 7051204

23 - 27 luglio

Aperitivo a Teatro. Edizione 2024

Tradizionale appuntamento con gli aperitivi teatrali delle ore 19 al Teatro Verdi in via del Livello 32.

Aperitivo a teatro è un incontro a tu per tu tra attori e spettatori, sorseggiando amabilmente una fresca bibita estiva, che alimenta l’idea di un teatro capace di abbatte la quarta parete, per creare un’unica grande comunità in costante dialogo.

Teatro Maddalene, via S. Giovanni di Verdara, 40

- ATTENZIONE SEDE DIVERSA -

THE DOOZIES

Eleonora Duse, Isadora Duncan e noi

con Marta Dalla Via, Silvia Gribaudi

Informazioni e prenotazioni

https://tinyurl.com/2css8kwx

23 - 28 luglio

CINEMAUNO Estate 2024. Rassegna cinematografica

Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre il Bastione Moro II di Padova, via Citolo da Perugia n. 104, ospiterà la proiezione dei migliori film della stagione, anche in lingua originale, anteprime e prime visioni. Rassegna a cura del Centro Universitario Cinematografico. Inizio proiezione alle ore 21.30.

Martedì 23 luglio

20.000 SPECIE DI API di E. Urresola Solaguren

Mercoledì 24 luglio

99 LUNE di Jan Gassmann

Giovedì 25 luglio

PALAZZINA LAF di Michele Riondino

Venerdì 26 luglio

INSHALLAH A BOY di Amjad Al Rasheed

Sabato 27 luglio

POVERE CREATURE! di Yorgos Lanthimos

Domenica 28 luglio

PAST LIVES di Celine Song

Informazioni

info@cuc-cinemauno.it – www.cuc-cinemauno.it

Mercoledì 24 luglio

Sala della Gran Guardia, piazza dei Signori

Inaugurazione: mercoledì 24 luglio 2024 | ore 17

QUANTICA. di Soli, di Lune e di Maree. Mostra personale di Alex Coin

Mostra fotografica personale di Alex Coin, dal titolo "Quantica. Di Soli, di Lune e di Maree". Alex Coin ha approfondito negli anni la ricerca artistica della materia, intesa come strumento di espressione personale, ispirandosi ai grandi maestri dell'arte informale materica. Le opere di questi ultimi gli sono state di grande ispirazione affinché potesse coniugare insieme la mera tecnica tradizionale con la sperimentazione materica meno ortodossa. clicca qui per approfondire

Informazioni:

Mostra aperta dal 24 luglio al 1 settembre 2024

Dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, chiuso i lunedì non festivi; ingresso gratuito.

Settore Cultura e Turismo

U.O.C. Mostre, Manifestazioni, Spettacoli

tel. (+39) 049 8204529 | cultura@comune.padova.it

25 - 28 luglio

Sotto le stelle del cinema 2024. Cinema all'aperto al Piccolo Teatro

Fino all'1 settembre sono in programma al Piccolo Teatro di via Asolo 2 tante serate di cinema con i grandi successi della stagione e le importanti novità cinematografiche. Inizio proiezioni alle ore 21.30.

Giovedì 25 luglio

The Old Oak di Ken Loach

con Trevor Fox e Debbie Honeywood

Venerdì 26 luglio

Il gusto delle cose di Tran Anh Hung

con Juliette Binoche e Benoît Magimel

con commento al film di Arianna Prevedello curatrice dei mercoledì d’essai al Piccolo Teatro

Sabato 27 luglio

Io capitano di Matteo Garrone

con Bamar Kane e Joseph Beddelem

in versione originale con sottotitoli in italiano

Domenica 28 luglio

50 km all’ora di Fabio De Luigi

con Stefano Accorsi e Fabio De Luigi

Informazioni

Piccolo Teatro Don Bosco

049 8827288 - 347 2628873

info@piccolo-padova.it - www.piccolo-padova.it

25 - 28 luglio

GirovagArte

Rassegna di appuntamenti nei quartieri e nei parchi della città, all'insegna del cinema, della musica e del teatro.

La rassegna è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, in collaborazione con le Consulte di quartiere, e diretta artisticamente da Mat-Mare Alto Teatro, Teatro della Gran Guardia e Associazione Play.

Realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con sponsor Alì e Bisson Auto.

Ingresso gratuito con prenotazione facoltativa. Gli spettacoli iniziano alle ore 21.15

Giovedì 25 luglio

Parcheggio Parco Iris

Teatro famiglie

L'ORCO GENTILE E LA FATA INCAVOLATA - La Casa di Creta

Venerdì 26 luglio

Parcheggio Parco Iris

Musica

I SOLISTI VENETI diretti da Giuliano Carella

Sabato 27 luglio

Parcheggio Parco Iris

Teatro

GLI SFORZI INUTILI - Arianna Porcelli Safonov

Domenica 28 luglio, dalle ore 18

Giardino Santa Rita

Junior

LABORATORI E ANIMAZIONI PER BAMBINI - Teatro Calendoli e Dario Zisa

Domenica 28 luglio, ore 18.30

Porta di Pontecorvo

Trekking

Ai confini della città verso sud-est tra storia e street art

Domenica 28 luglio, ore 21.15

Campo dei Girasoli

Off

MADRI DI GUERRA - La Casa di Creta

Informazioni e prenotazioni

info@girovagarte.com - www.girovagarte.com

pagina Facebook www.facebook.com/ GirovagartePadova

26 - 28 luglio

Esperia Estate. Ciclo di proiezioni 2024

Il Cinema Esperia in via Chiesanuova 90 propone la consueta rassegna cinematografica estiva, con proiezioni di pellicole uscite negli ultimi mesi nelle sale cinematografiche. Inizio proiezioni: ore 21.15

Venerdì 26 luglio

APPUNTAMENTO A LAND'S END di Gillies McKinnon

con Timothy Spall, Phyllis Logan, Brian Pettifer, Celyn Jones, Marnie Baxter

Sabato 27 luglio

PALAZZINA LAF di Michele Riondino

con Michele Riondino, Elio Germano, Vanessa Scalera, Domenico Fortunato, Gianni D′Addario

Domenica 28 luglio

OPPENHEIMER di Christopher Nolan

con Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek

Informazioni e prenotazioni

049 8714746 - cinemaesperia.pd@gmail.com

27 luglio - 17 novembre

Museo Eremitani | piazza Eremitani 8

JANNIS KOUNELLIS. La Stanza Vede. Disegni 1973-1990

La mostra JANNIS KOUNELLIS. La Stanza Vede. Disegni 1973-1990 presenta per la prima volta in Italia un nucleo di 100 opere su carta - disegni, schizzi, gouache e progetti - di Jannis Kounellis (Grecia, 1936-2017) realizzate tra il 1970 e il 1990. clicca qui per approfondire

Informazioni:

tutti i giorni 9 -1 9, prezzo: incluso nel biglietto di ingresso al Museo Eremitani

Settore Cultura e Turismo

U.O.C. Mostre, Manifestazioni, Spettacoli

tel. (+39) 049 8204551 | cultura@comune.padova.it

Sabato 27 luglio

Su il sipario

Rassegna a cura del'Associazione Acli arte e spettacolo Padova

Quattro appuntamenti nel mese di luglio al Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann (corso Garibaldi 33), alle ore 21.15.

LA CENA DEI CRETINI

La Gioiosa aps

Commedia Brillante IN 2 ATTI. Regia di Daniele Rocchetto

A Treviso un gruppo di amici dell’alta borghesia organizza ogni mercoledì una cena alla quale ciascun partecipante porta un cretino, persone di cui ridere per tutta la serata. Per l’appuntamento settimanale l’editore Paolo Berti ha individuato l’invitato perfetto nell’impacciato Franco Pignon, un dipendente pubblico che ha l’hobby di costruire con i fiammiferi modellini di grandi opere del genio civile e monumenti. Prima dell’ora della cena Berti invita Pignon nel suo appartamento per un aperitivo, ma viene sfortunatamente colto dal colpo della strega che gli impedirà di uscire e che darà il via ad una serie di maldestri ed esilaranti tentativi di aiuto da parte di Pignon.

Informazioni e prenotazioni

Prenotazione telefonica al 333 7680147, tutti i giorni feriali dalle 18 alle 21; il sabato dalle 14 alle 19 oppure via mail a info@aaspadova.it

392 4241700 – info@aaspadova.it - https://www.aaspadova.it/

Fino al 28 luglio

Galleria Samonà, via Roma 57

Esperimenti di pittura cinetico cromatico visiva di Giovanni Mariano Zorzi

In mostra una cinquantina di opere di dimensioni varie, realizzate dai primi anni ‘70 fino ad oggi, con ritagli a mano su cartone, dipinti ad uno ad uno con colori a tempera, alcuni ricoperti di vernice cristallizzante. Il fine è il raggiungimento dell’effetto tridimensionale da due piani ad un piano unico, nonchè il raggiungimento dell’effetto “ottico-cinetico-cromatico- virtuale”.

(clicca qui per approfondimenti)

Informazioni

La mostra è visitabile esclusivamente dall’esterno, grazie ad una apposita illuminazione.

cultura@comune.padova.it

Fino al 28 luglio

Scuderie di Palazzo Moroni, via del Municipio 1

Metamorfosi del colore. Personale di Daniela Antonello

In esposizione una quarantina di opere selezionate tra le ultime realizzazioni dell’artista, create per lo più in Baviera o a Berlino, in Germania, luoghi da cui Daniela Antonello assorbe la linfa e l’energia dell’Espressionismo Tedesco. (clicca qui per approfondimenti)

Informazioni:

orario: 9.30-12.30 e 16-19, chiuso tutti i lunedì non festivi; ingresso liberocultura@comune.padova.it

Fino al 4 agosto

Progetto Porta Aperta

L'associazione Xearte organizza esposizioni a Porta San Giovanni, un antico accesso alla città ora rivitalizzato con mostre, installazioni e proiezioni. Questa iniziativa mira a far riscoprire il valore storico di Porta San Giovanni, un tempo fulcro della vita cittadina. Le mostre si alterneranno ogni 15 giorni circa, da febbraio a ottobre, presentando opere di pittura, scultura, grafica e fotografia di artisti nazionali e internazionali. Gli eventi fanno parte della programmazione annuale dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

Porta San Giovanni, piazzale San Giovanni

Mostra di Massimiliana Bettiol "Memoria e colore: il canto dell'emozione"

Ospiti sculture di Loris Nardo e dello stilista Gregorio Vernacotola Gualtieri d’Ocre

Evento collaterale

Giovedì 25 luglio, ore 18

"Poesia e moda" le creazioni di Gregorio Vernacotola Gualtieri d'Ocre incontrano la pittura; esposizione di una selezione di sculture di Loris Nardo. Letture poetiche di Raffaella Bettiol.

Informazioni e prenotazioni

?info@xearte.net | https://www.xearte.net/

Fino al 25 agosto

Galleria Cavour, piazza Cavour

L’Estremo Oriente e l’Italia. Visioni d’arte a confronto

Mostra internazionale che attraverso la partecipazione di quattro artisti di calibro internazionale, fa dialogare l’arte italiana e quella cinese.

(clicca qui per approfondimenti)

Informazioni

Ingresso libero

Orario: da martedì a venerdi 16 - 19, sabato e domenica: 10-13 e 16-19, chiuso lunedì

cultura@comune.padova.it

Fino all'8 settembre

Palazzo Zuckermann, corso Garibaldi 33

Rosa Genoni L'artefice del made in Italy. Vita, moda e arte

Mostra dedicata a Rosa Genoni (1867-1954), eclettica figura di “stilista”, insegnante, giornalista e attivista politica, considerata la vera ideatrice della moda Made in Italy. (clicca qui per approfondimenti)

Informazioni

ingresso libero

orario 10 -19, chiuso lunedì

tel. 049 8204501 - 049 8205664

cultura@comune.padova.it

Fino al 13 ottobre

Oratorio di San Rocco, via Santa Lucia

Un sacro dire di sì. Giancarlo Frison scultore

Mostra antologica della produzione scultorea dell’artista Giancarlo Frison.

Le opere in esposizione si compongono in diversi cicli: alcune di esse rimandano in modo palese al mondo del Sacro, altre al fenomenico della Natura o del Lavoro della Campagna in descrittivo, altre ancora al simbolico e alle geometrie topologiche. (clicca qui per approfondimenti)

Informazioni

Ingresso libero

orario 9.30 - 19, lunedì chiuso

tel. 049 8753981 | cultura@comune.padova.it

Info

turismopadova.it | padovamusei.it | bibliotechecivichepadova.it

