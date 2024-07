Padova Cultura Eventi, gli appuntamenti della settimana

Prezzo non disponibile

Di seguito la comunicazione di Padova Cultura Eventi, nella quale, ogni settimana, vengono esposti gli eventi più importanti, dalle mostre d'arte ai concerti, dalle presentazioni di libri agli spettacoli teatrali, e molto altro ancora.

Settimana dall'8 al 14 luglio

8 - 14 luglio Aperitivo a Teatro

Edizione 2024

Tradizionale appuntamento con gli aperitivi teatrali delle ore 19 al Teatro Verdi in via del Livello 32.

Aperitivo a teatro è un incontro a tu per tu tra attori e spettatori, sorseggiando amabilmente una fresca bibita estiva, che alimenta l’idea di un teatro capace di abbatte la quarta parete, per creare un’unica grande comunità in costante dialogo.

ELETTRA

da Hugo von Hofmannsthal, regia Serena Sinigaglia

con Federica Rosellini, Arianna Scommegna, Aldo Ottobrino, Giulia Briata, Cosimo Grilli, Elena Antonello, Emilia Piz, Arianna Verzeletti

Informazioni e prenotazioni

https://www. teatrostabileveneto.it/ spettacolo/983_844_elettra

8 - 14 luglio Arena Romana Estate 2024

Attesa kermesse di spettacoli dell’estate che da 40 anni, ininterrottamente, allieta tutte le serate estive dei padovani nei mesi di giugno, luglio ed agosto, ritorna con un cartellone ricco di eventi culturali, originali concerti live di musica d’autore, incontri con gli autori, con i migliori film della stagione e le opere premiate ai festival internazionali, organizzato dalla Promovies in collaborazione con il Comune di Padova - Assessorato alla Cultura. La manifestazione si tiene nel giardino-teatro di Palazzo Zuckermann in corso Garibaldi 33, alle ore 21:30.

Lunedì 8 luglio

PALAZZINA LAF di Michele Riondino

con Michele Riondino, Elio Germano

Martedì 9 luglio

COMANDANTE di Edoardo De Angelis

con Pierfrancesco Favino, Massimiliano Rossi

Mercoledì 10 luglio - riposo

Giovedì 11 luglio

PERFECT DAYS di Wim Wenders

con Kôji Yakusho, Tokio Emoto

Venerdì 12 luglio

CONCERTO VOCI DAL MEDITERRANEO con il TRIO 14 CORDE

con Paola Massoni (soprano), Giulio D’Agnello (voce, chitarra, cajon, strumenti etnici), Federico Pietroni (chitarra flamenca).

Canzoni e musiche di Goran Bregovic, Facundo Cabral, Frabrizio De Andrè, Eduardo Di Capua, i Madredeus, Massoni, Roberto Murolo, McKennit, Edith Piaf, Zaz

Sabato 13 luglio - riposo

Domenica 14 luglio

CENTO DOMENICHE di Antonio Albanese

con Antonio Albanese, Liliana Bottone, Bebo Storti

Informazioni e prenotazioni

www.promovies.it - info@promovies.it

pagina Facebook www.facebook.com/promovies

8 - 14 luglio Estate 2024 al Planetario di Padova

Il Planetario di Padova, in collaborazione con il Comune di Padova, Assessorato alla Cultura e Turismo, organizza una serie di eventi presso l'Ex Macello di via Alvise Cornaro n. 1. Il pubblico avrà l’opportunità di scoprire la bellezza naturalistica e architettonica di questo singolare luogo, a ridosso delle mura cinquecentesche della nostra bella città, oggetto di restauri da parte dell’Amministrazione Comunale e di interessanti progetti di valorizzazione futura, a beneficio della cittadinanza e dei turisti.

Lunedì 8 luglio, ore 9:30

PADOVA ESTATE 2024 - 5^ edizione

Occasioni di bellezza, di conoscenza e di cultura

Giovedì 11 luglio, ore 21

QUELL'EGOCENTRICO DI GALILEO

Le grandi scoperte di Galileo raccontate nel Planetario.

Il Planetario di Padova e l'associazione BelTeatro presentano un appuntamento dedicato a Galielo Galilei adatto a tutti gli "elioentrici".

Venerdì 12 luglio, ore 21:30

BASTIONE DELLE STELLE

CON VISIONE GUIDATA DEL CIELO E OSSERVAZIONI AL TELESCOPIO

Appuntamento in Planetario con illustrazione del cielo e a seguire sul Bastione Buovo (comoda scala con trenta gradini), dove la serata prosegue con le conversazioni astronomiche e la visione guidata del cielo a occhio nudo e osservazioni al telescopio.

Sabato 13 luglio, ore 17:30

STARS

Stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

Consigliato per tutte le età.

Scopri il Cielo con Galileo

Con le sue osservazioni al cannocchiale, Galileo Galilei ha fatto scoperte rivoluzionarie. Quali?

Conosciamole nel corso di questo show pensato per presentare il grande scienziato a grandi e piccoli.

Domenica 14 luglio, ore 9:30

PADOVA ESTATE 2024 - 5^ edizione

Occasioni di bellezza, di conoscenza e di cultura

Domenica 14 luglio, ore 16

LE FAVOLE CELESTI

C’era un tempo in cui si alzavano gli occhi al cielo e si raccontavano storie di Dei, mostri ed eroi.

Ecco le storie più belle legate alle costellazioni più famose.

VACANZE NEL SISTEMA SOLARE

Se foste una famiglia di un altro mondo in cerca di un pianeta dove trascorrere le vacanze, quale scegliereste fra quelli del Sistema solare?

C'è un solo modo per scoprirlo: visitarli tutti!

Domenica 14 luglio, ore 17:30

VIAGGIO NELL'UNIVERSO

Dalla Terra alle galassie lontane

CAPCOM GO - L'uomo sulla Luna

La storia delle missioni umane sulla Luna.

Informazioni e prenotazioni

www.planetariopadova.it

377 168 6992 - segreteria@planetariopadova.it

9 - 14 luglio CINEMAUNO Estate 2024

Rassegna cinematografica

Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre il Bastione Moro II di Padova, via Citolo da Perugia n. 104, ospiterà la proiezione dei migliori film della stagione, anche in lingua originale, anteprime e prime visioni. Rassegna a cura del Centro Universitario Cinematografico.

Inizio proiezione alle ore 21:30.



Martedì 9 luglio

MANODOPERA di Alain Ughetto

Mercoledì 10 luglio

IL GRANDE CARRO di Philippe Garrel

Giovedì 11 luglio

C’ERA UNA VOLTA IN BHUTAN di Pawo C. Dorji

Venerdì 12 luglio

THE OLD OAK di Ken Loach

Sabato 13 luglio

IO CAPITANO di Matteo Garrone

Domenica 14 luglio

TUTTI A PARTE MIO MARITO di Caroline Vignal

Informazioni e prenotazioni

info@cuc-cinemauno.it – www.cuc-cinemauno.it

Mercoledì 10 luglio

XXVI Rassegna Musicale "Città di Padova"

Edizione 2024

L’Associazione Musicale I Musici Patavini propone anche per l’anno 2024 un programma d’ascolto assolutamente originale al suo affezionato pubblico. Il cartellone si pone come obiettivo, tra gli altri, l'esecuzione di opere che hanno contribuito alla costruzione della cultura padovana con spettacoli originali, testi teatrali, composizioni musicali.

Sala dei Giganti - Palazzo Liviano, ore 21:30

TRIBUTO A ENNIO MORICONE

Morricone Tribute Ensemble con soprano, tenore e orchestra

Concerto a sostegno delle attività di Lilt Padova

Informazioni e prenotazioni

347 2200912 | imusicipatavini@libero.it | www.imusicipatavini.it

Giovedì 11 luglio SuggEstiva 2024

Appuntamenti con la Padova dell’arte e del gusto per rendere omaggio ai 500 anni della Loggia Cornaro in via Cesarotti 37, alle ore 21.

Evento a cura di Associazione La Torlonga in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e con Cast, Comunicazione Arte Spettacolo Teatro.

EL ROERSO MONDO DE RUZANTE

Simone Toffanin porta in scena con Laura Cavinato, Guido Laurjni e Emiliano Martinelli (canto e arpa) uno spettacolo di narrazione e prosa dove, senza soluzione di continuità e scanditi da musiche e canti popolari/rinascimentali, si alterneranno divertenti momenti di narrazione in cui si spiegheranno la figura a tutto tondo dell’artista Beolco e gli argomenti trattati nelle sue opere.

Informazioni e prenotazioni

Ingresso su prenotazione inviando una mail a infolatorlonga@gmail.com

www.latorlonga.it

11 - 14 luglio Sotto le stelle del cinema 2024

Cinema all'aperto al Piccolo Teatro

Fino all'1 settembre sono in programma al Piccolo Teatro di via Asolo 2 tante serate di cinema con i grandi successi della stagione e le importanti novità cinematografiche. Inizio proiezioni alle ore 21:30.

Giovedì 11 luglio

Palazzina Laf di Michele Riondino

con Elio Germano e Vanessa Scalera

Venerdì 12 luglio

Cattiverie a domicilio di Thea Sharrock

con Jessie Buckley e Olivia Colman

Sabato 13 luglio

Un colpo di fortuna di Woody Allen

con Lou de Laâge e Niels Schneider

Domenica 14 luglio

The miracle club di Thaddeus O’Sullivan

con Maggie Smith e Kathy Bates

Informazioni e prenotazioni

Piccolo Teatro Don Bosco

049 8827288 - 347 2628873

info@piccolo-padova.it - www.piccolo-padova.it

11 - 14 luglio GirovagArte

Rassegna di appuntamenti nei quartieri e nei parchi della città, all'insegna del cinema, della musica e del teatro.

La rassegna è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, in collaborazione con le Consulte di quartiere, e diretta artisticamente da Mat-Mare Alto Teatro, Teatro della Gran Guardia e Associazione Play.

Realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con sponsor Alì e Bisson Auto.

Ingresso gratuito con prenotazione facoltativa. Gli spettacoli iniziano alle ore 21:15

Giovedì 11 luglio

Piazzale Cuoco

Felicità di Micaela Ramazzotti - Cinerama

Venerdì 12 luglio

Piazzale Cuoco

CCCP Coro Clarinetti Cesare Pollini - U-mus Umanità in musica

Sabato 13 luglio 2024

Piazzale Cuoco

CAROSELLO Barabao Teatro

Domenica 14 luglio

Campo dei Girasoli

IL VESPRO DELLA BEATA VERGINE, LA POESIA INFINITA DEGLI EMARGINATI

Informazioni e prenotazioni

info@girovagarte.com - www.girovagarte.com

pagina Facebook www.facebook.com/ GirovagartePadova

12 - 14 luglio Esperia Estate

Ciclo di proiezioni 2024

Il Cinema Esperia in via Chiesanuova 90 propone la consueta rassegna cinematografica estiva, con proiezioni di pellicole uscite negli ultimi mesi nelle sale cinematografiche, alcune delle quali propongono un biglietto al costo agevolato. Inizio proiezioni: ore 21:15

12 luglio

ADAGIO di Stefano Sollima

13 luglio

UN ALTRO FERRAGOSTO di Paolo Virzì

14 luglio

IO CAPITANO di Matteo Garrone

Informazioni e prenotazioni

049 8714746 - cinemaesperia.pd@gmail.com

Sabato 13 luglio

SU IL SIPARIO

Rassegna a cura del'Associazione Acli arte e spettacolo Padova

Quattro appuntamenti nel mese di luglio al giardino-teatro di Palazzo Zuckermann (corso Garibaldi 33), alle ore 21:15.

SCACCO ALL'ASSASSINO

Dimensione Arte APS

Giallo teatrale in 2 atti, regia di Alberto Frasson.

Informazioni e prenotazioni

Prenotazione telefonica al 333 7680147, tutti i giorni feriali dalle 18 alle 21; il sabato dalle 14 alle 19 oppure via mail a info@aaspadova.it

392 4241700 – info@aaspadova.it - https://www.aaspadova.it/

