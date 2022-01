Padova e Urbs Picta raccontate da Alberto Angela in prima serata su Rai Uno

Oggi, 18 gennaio, in prima serata su Raiuno torna Alberto Angela con un nuovo appuntamento di Meraviglie, la penisola dei tesori. Nella quarta ed ultima puntata di questa edizione della trasmissione, il viaggio di Angela partirà da Padova. Prima tappa, uno dei luoghi simbolo della città: Palazzo della Ragione, un gioiello dell’arte e dell’architettura medievale. Seguiranno poi la Basilica di Sant’Antonio e l’immancabile Cappella degli Scrovegni affrescata da Giotto e di recente inserita, assieme agli altri otto luoghi componenti, nell’elenco dei siti patrimonio mondiale dell’umanità. Angela racconterà anche di alcuni dei luoghi più celebri dell’università di Padova, come il Teatro Anatomico a Palazzo Bo e l’Orto botanico, realizzato in epoca rinascimentale e che, a distanza di secoli, costituisce ancora un importante centro di studio e ricerca, anch’esso patrimonio mondiale dal 1997. Meraviglie, la penisola dei tesori è un programma condotto da Alberto Angela per la regia di Gabriele Cipollitti e la fotografia di Vincenzo Calò. Gli autori sono Aldo Piro, Filippo Arriva, Fabio Buttarelli, Ilaria Degano, Vito Lamberti, Emilio Quinto.