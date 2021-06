Padova festeggia il Santo 2021 in Prato della Valle

Domenica 13 gugno torna la storica fiera in Prato della Valle.

Dalle 9 alle 21 una mostra-mercato straordinaria animerà una delle piazze più grandi d’Europa con bancarelle, street-food ed espositori provenienti da tutta Italia.

Dopo un anno di stop forzato, la piazza più grande d’Italia torna ad ospitare grandi eventi nel pieno rispetto delle normative Covid ed esordisce con la storica “Padova festeggia il Santo”, la grande fiera promossa dal Comune di Padova in collaborazione con le associazioni di categoria Ascom, Confesercenti, Federazione Italiana Venditori Ambulanti (FIVA) e Associazione Nazionale Commercio su Aree Pubbliche (ANVA).

Nell’anello esterno della piazza più grande d’Italia, domenica 13 giugno, con orario continuato dalle 9 alle 23, verranno allestite circa cento bancarelle di tutti i generi, con idee regalo, prodotti artigianali, abbigliamento, articoli per la casa, curiosità e prelibatezze culinarie da tutta Italia, specialità regionali e street-food da degustare seduti o passeggiando.

“Padova Festeggia il Santo” è una mostra-mercato ormai entrata a far parte della tradizione della città: un’occasione per i padovani, turisti e pellegrini di passeggiare tra profumi, colori e sorrisi nella splendida e animata Prato della Valle. La ricorrenza di Sant’Antonio è per noi padovani un’importante giornata non solo di forte spiritualità, ma anche di gioia e allegria da trascorrere in compagnia di familiari e amici.

Per il settore food c’è l’imbarazzo della scelta: dai prodotti ortofrutticoli locali ai dolciumi siciliani, dalle specialità pugliesi come pane, taralli, olive e olio, ai salumi nostrani, formaggi, panini e bibite, grigliate di carne, piadine e birre artigianali.

Ancora più ricco il reparto oggettistica e artigianato: con prodotti per la casa che vanno dai complementi d’arredo come tendaggi e tappeti all’isolamento acustico, dalle proposte per i serramenti alle cabine doccia, dai ricambi per le cucine agli elettrodomestici; e poi biciclette e accessori, abbigliamento classico e sportivo, calzature, pelletterie, cappelli, occhiali da sole, bigiotteria artigianale, articoli in legno, maglie e t-shirt stampate al momento, articoli da regalo, fiori e piante.

Sicurezza

L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative regionali per prevenire la diffusione di Covid 19 e gli stand sono stati disposti in modo da garantire il corretto deflusso del pubblico, evitando quindi il pericolo di assembramenti.

Ricordiamo a tutti i partecipanti di munirsi di mascherina e di rispettare le norme riportate nella segnaletica informativa all’ingresso della piazza. Nelle aree dedicate alla ristorazione tutti i tavoli e gli spazi verranno igienizzati costantemente e verrà rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra un tavolo e l'altro.

