FLUT 1 - Emanuele Soavi incompany al teatro ai Colli per il festival la sfera danza

Dopo la “pausa” della scorsa settimana con le incursioni pacifiche, per le vie del centro storico di Padova e al quartiere dell’Arcella, torna a teatro la programmazione del Padova Festival Internazionale La Sfera Danza, guidato anche per questa XIX edizione dalla direzione artistica di Gabriella Furlan Malvezzi.

Il Festival da appuntamento al Teatro ai Colli di via Monte Lozzo, dove domenica 16 ottobre (ore 19) è attesa l’Emanuele Soavi INcompany con la Prima Nazionale di FLUT 1. Il progetto di danza contemporanea ha trovato ispirazione in occasione dell’anniversario della nascita del compositore Ludwig van Beethoven, quando il coreografo Emanuele Soavi e il suo ensemble, hanno collaborato con i compositori di musica elettronica Wolfgang Voigt e Stefan Bohne. L’empatia artistica nata tra loro ha permesso la realizzazione di FLUT 1, diventata una coproduzione tra la compagnia di Soavi e l’Opera Oper Köln e Duisburger Philharmoniker di Colonia.

L’ispirazione è stata l’instancabile spinta di Beethoven al rinnovamento artistico e la visione della sua epoca visionaria, che conferiscono al suo lavoro un’energia apparentemente inesauribile, che ricorda la marea. Anche i danzatori in scena sono esposti a questa energia di cambiamento costante: in FLUT 1, intraprendono una ricerca di ciò che sono e di ciò che vogliono diventare. Inizia un viaggio giocoso, di scoperta, dove gli schemi tradizionali vengono accettati e nuovamente scrollati di dosso, dove nuove informazioni ed esperienze creano nuove costellazioni dinamiche che si sovrappongono l’una sull’altra. Tutto attorno travolti da una alluvione sonora.

La compagnia è stata fondata nel 2012 e guidata dal coreografo Emanuele Soavi, che ha iniziato la sua carriera all’Opera Roma e al Teatro La Fenice di Venezia. Dal 2016 lavora come coreografo freelance per ensemble indipendenti, compagnie, teatri e università. Le opere coreutiche di Soavi sono state scelte da festival internazionali in Austria, Bielorussia, Croazia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Corea del Sud, Spagna, Svezia e Svizzera.

In via eccezionale il 17-18-19 ottobre, Emanuele Soavi, Taeyeon Kim e Federico Casadei, terranno un laboratorio coreografico alla sede di Padova Danza, in via Grassi 33 a Padova. Per info 348 2947552

Il Padova Festival internazionale La Sfera Danza gode del contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura, della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Regione del Veneto e del Ministero della Cultura, e vede la collaborazione ed il patrocinio dell’Università di Padova, della Provincia di Padova e dell’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova.

