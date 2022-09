Padova festival internazionale La sfera danza 2022, XIX edizione al teatro Verdi di Padova

Per la XIX edizione del Padova Festival Internazionale La Sfera Danza il primo fine settimana di programmazione è stato un debutto importante in un teatro affollatissimo, e un pubblico entusiasta che ha applaudito le performance delle étoile e danzatori arrivati dai più importanti palcoscenici del mondo per ricevere il Premio La Sfera d’oro per la danza, ideato dal critico di danza Alfio Agostini e dalla direttrice del Festival Artistica Gabriella Furlan Malvezzi.

Il pubblico, che si è ritrovato al Teatro Verdi ha potuto godersi non solo una serata dove la danza, quella con la “D” maiuscola, ha mostrato i suoi talenti ma ha anche omaggiato due grandi nomi: Liliana Cosi, una delle étoile che ha segnato la storia dell’arte coreutica internazionale (Premio alla Carriera), ed il compositore australiano Richard Bonynge (Premio Riccardo Drigo, musica per la danza). Con la Vetrina di danza contemporanea, in scena la scorsa domenica, il Padova Festival Internazionale La Sfera Danza ha ripreso la sua programmazione, che quest’anno vuole dare spazio e valore a coreografi e danzatori professionisti italiani apprezzati anche all’estero.

Il prossimo appuntamento è sabato 1 ottobre (ore 20.45) al Teatro Verdi proporrà la Prima Nazionale di CreAcción della compagnia Metamorphosis Dance da Madrid, con le coreografie firmate da Iratxe Ansa e Igor Bacovich. Uno spettacolo che scorre attraverso una catena di brevi assoli, duetti, trii e lavori di grande equilibrio e musicalità, grazie a cinque interpreti (Kate Arber, Igor Bacovich, Katie Courrier, Sephora Ferrillo e David Serrano). Nulla è lasciato al caso nella ricerca dell’equilibrio, dell’eleganza e di una comunicazione costante con l’illuminazione, la musica e uno speciale congegno scenico, si tratta dell’installazione di un enorme manufatto luminoso in neon bianco che domina sia lo spazio scenico che le azioni che ne derivano.

Lungi dal funzionare come una mera scultura decorativa, il dispositivo si trasforma e muta costantemente come se fosse il direttore dell’orchestra, un essere vivente che prende decisioni e definisce i percorsi e gli spazi di lavoro degli esecutori. La compagnia Metamorphosis Dance è attiva a livello internazionale, premiata e riconosciuta come una delle realtà più importanti della danza contemporanea.

Festival internazionale La Sfera Danza

Il Padova Festival internazionale La Sfera Danza gode del contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura, della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Regione del Veneto e del Ministero della Cultura, e vede la collaborazione ed il patrocinio dell’Università di Padova, della Provincia di Padova e dell’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova.

Calendario Festival Internazionale La Sfera Danza 2022

1 ottobre (ore 20.45) Teatro G.Verdi

Prima Nazionale

CreAcción

Compagnia Metamorphosis Dance

coreografia e regia

Iratxe Ansa e Igor Bacovich

Musiche Juan Belda

Danzatori: Kate Arber, Igor Bacovich, Katie Courrier, Sephora Ferrillo e David Serrano.

Biglietti da 7 a 20 euro

Prevendite botteghino TEATRO VERDI (centralino 049 8770213, biglietteria@teatrostabileveneto.it )

) Prevendite online www.teatrostabileveneto.it

Padova Danza via Grassi 33–Padova (lun-ven dalle 10 alle 14)

Info

Associazione La Sfera Danza

340/8418144

lasferadanza@gmail.com – festivalsferadanza@gmail.com

Info web

Foto articolo da Facebook