XX Festival Internazionale La Sfera Danza, gli eventi di domenica al Teatro ai Colli

Siamo giunti a metà della ricca programmazione della XX° edizione del Padova Festival Internazionale La Sfera Danza, con la direzione artistica di Gabriella Furlan Malvezzi. Per questo anniversario l’obiettivo principale, che si rinnova negli anni, è la promozione della danza nelle sue tante sfumature, attraverso una proposta culturale di prestigio e qualità, che propone un cartellone con performance realizzate da realtà consolidate e giovani coreografi, già affermati in Italia e all’estero, con numerose prime nazionali e coproduzioni firmate da La Sfera Danza.

In questo contesto domenica 5 novembre (dalle 19) si apre il sipario del Teatro ai Colli, con le danzatrici di EssereDanza LAB (della provincia di Venezia) nella performance “Orpheus” della coreografa Alessandra Costa, che attraverso il personaggio della mitologia greca elabora una sorta di racconto introspettivo sull’elaborazione del lutto: dall’arrivo agli inferi, come metafora, si passa alla fase di negazione e di rabbia, fino a giungere ad un ultimo passaggio, quello che porta alla coscienza di sè. La seconda performance è “Luntanu”, un omaggio alla terra siciliana di Giorgia Cassarisi (Avola - SR), che utilizza i testi in siciliano di Rosa Balistreri per rendere omaggio alla bellezza e le tradizioni della sua terra d’origine. Si prosegue con “E---mozione” della Parisi Dance Company (Roma), legata all’incontro di diverse umanità, per chiudere con “Le spectre de la rose rave” di DANCEHAUSpiù (Milano), spettacolo adatto ad un pubblico adulto ed ispirato al celebre poema di Theophile Gautier riletto in chiave contemporanea dal coreografo Matteo Bittante, dove la rosa è il simbolo di una rinascita spirituale.

La XX edizione del Festival Internazionale La Sfera Danza, gode del contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura, della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, del Ministero della Cultura, e vede la collaborazione ed il patrocinio dell’Università di Padova, della Provincia di Padova, dell’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova e del Comune di Vigonza, e beneficia del sostegno di privati e aziende.

Programma eventi

Domenica 5 novembre

Teatro ai Colli-Via Monte Lozzo, 16

ore 19 - ORPHEUS

EssereDanza LAB

Analogamente al personaggio della mitologia greca, Orpheus nasce per raccontare un viaggio puramente introspettivo sull’elaborazione del lutto: dall’arrivo agli inferi come metafora della fase di negazione e di rabbia, il perdersi nella ricerca disperata dell’altro per ritrovare sé stessi, fino ad abbandonarsi all’accettazione della perdita con la consapevolezza che la morte è una fase della vita che noi non possiamo controllare.

Prima nazionale

a seguire

LUNTANU

Giorgia Cassarisiè la descrizione di una mancanza, quella della propria terra. L’amore quasi Verghiano dei paesaggi, della natura di una Sicilia tanto incontaminata quanto passiva e arretrata su ancora tanti punti di vista si contrappone alla malinconia di una Siciliana che è costretta a lasciare la propria terra e i propri cari per inseguire un sogno. I testi in siciliano, nello specifico quello di Rosa Balistreri, vogliono appunto essere un inno alla bellezza della Sicilia, dal dialetto a tutte le sue tradizioni.

Prina nazionale

E---MOZIONE

Parisi Dance Company

La composizione coreografica è un duo. Un incontro di due persone che hanno umanità diverse, che coesistono in momenti di dialogo, di sovrasto e di distruzione.

L’essenza primordiale dell’individuo però, è proteggere la propria umanità.

Prima nazionale

LE SPECTRE DE LA ROSE

DANCEHAUSpiù

Dal celebre balletto Le spectre de la rose, ispirato all’omonimo poema di Théophile Gautier (1837), il coreografo Matteo Bittante elabora una personale interpretazione in chiave contemporanea. Il memorabile sogno della giovane fanciulla viene trasformato in un viaggio immaginifico di un uomo quarantenne travolto dall’esperienza e dall’eco di un Rave.

Prima regionale

Domenica 12 novembre

Teatro ai Colli-Via Monte Lozzo, 16

ore 19 - RITI DI PASSAGGIO

Mandala Dance Company

La produzione, dedicata a Lucien Bruchon, si ispira alla sacralità di tutti quei momenti che segnano il passaggio alle diverse fasi esistenziali o scandiscono l’evoluzione stessa dell’individuo in questa Vita terrena fino al passaggio a nuove dimensioni.

Una sacra autorizzazione che permette di rovesciare l’esperienza individuale in quella collettiva e che accompagna ad una nuova condizione di equilibrio e quindi di rinascita.

Prima regionale

a seguire

DELIRANTE TENEREZZA

Fabula Saltica

Se per la mamma la gravidanza ed il parto sono un’esperienza indimenticabile ed estremamente coinvolgente, poiché vissuta in prima persona, la nascita di un figlio è un avvenimento eccezionale anche per il papà, che spesso però realizza solo più tardi, alla vista del proprio bambino, quanto sia meraviglioso ciò che sta accadendo.

Domenica 19 novembre, ore 20.45

Teatro Verdi

?ASTOR, UN SECOLO DI TANGO

Balletto di Roma

Astor, un secolo di Tango è una produzione 2021 del Balletto di Roma, un “concerto di danza” in cui le musiche di Piazzolla arrangiate da Luca Salvadori ed eseguite dal vivo dal bandoneón di Mario Stefano Pietrodarchi, emergono come protagoniste in una nuova armonia artistica danzata.

Un soffio, un respiro, un abbraccio, ci svelano la fragilità dell’uomo, autore e interprete musicale tra i più importanti di questa forma d’arte nata a fine ‘800 nei sobborghi di Buenos Aires dall’esigenza di comunicazione tra culture, lingue e tradizioni diverse, oltrepassando oceani e confini.

Domenica 26 novembre

Teatro ai Colli-Via Monte Lozzo, 16

OUTDOOR: OUR REVOLUTION

IFunamboli

Outdoor: Our Revolution trova il suo focus sui temi della diversità e della (non) inclusione, declinati nei più diversi ambiti della vita di ogni individuo.

All’interno della rappresentazione la diversità trova la sua metafora nella figura mitologica dell’Unicorno, animale sacro, intoccabile, leggendario. L’Unicorno viene portato in scena da 6 danzatori che indossano una maschera che ne ricrea le sembianze e che assume una duplice valenza: esalta la natura unica dell’Animale-Uomo e contemporaneamente e? un rifugio dietro cui celare queste stesse prerogative.

Prima nazionale

