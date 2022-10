Caligula’s Party e Art Garage Dance Co, il festival La sfera danza al teatro ai Colli

La programmazione del Padova Festival Internazionale La Sfera Danza, guidato anche per questa XIX edizione dalla direzione artistica di Gabriella Furlan Malvezzi, entra nel vivo e torna, per l’appuntamento di domenica 23 ottobre (ore 19), al Teatro ai Colli di Padova con una doppia performance.

Ad aprire la serata sarà la Prima Nazionale di CALIGULA’S PARTY della Fattoria Vittadini, creazione e performance di Chiara Ameglio.

“Caligola” è il terzo spettacolo sul tema della mostruosità, progetto coreografico che si sviluppa intorno alla figura del mostro e interroga i concetti di nemico, antieroe e paura, il valore negato all’inammissibile e all’errore nel presente. Partendo dall’opera teatrale di Albert Camus, lo spettacolo rielabora una propria scrittura scenica in danza, intorno al suo protagonista. Caligola è mostro perché si assume il compito di mostrare ciò che non vuole esser visto, smascherare le bugie del mondo, mosso da una segreta, profonda, celestiale fame di libertà e verità. Come capitolo finale della ricerca coreografica sul mostruoso, nello spettacolo si incrociano danza e drammaturgia, corpo e parola, interrogando a i concetti di impossibile, immondo, non concesso, e insieme di felicità.

A seguire la compagnia Art Garage Dance Co propone SILENCE – MUSIC OF LIFE in Prima Regionale, performance che vede la coreografia e la regia di Emma Cianchi. I performer e i sound designer si fondono e diventano parte di un unico processo creativo in equilibrio tra live-performance e installazione. È una performance che dona dignità al rumore mediante il movimento nel momento, attraverso il corpo che diviene esso stesso strumento. Silence è una performance coreografica e sonora costituita ogni volta da un atto irripetibile.

Il Padova Festival internazionale La Sfera Danza gode del contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura, della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Regione del Veneto e del Ministero della Cultura, e vede la collaborazione ed il patrocinio dell’Università di Padova, della Provincia di Padova e dell’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova.

