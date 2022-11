“SCH.NEE, la forma del silenzio secondo Nunzio Impellizzeri” il festival La sfera danza al teatro ai Colli

Sarà il silenzio il filo conduttore della performance “SH.NEE”, presentata in Prima Nazionale domenica 6 novembre (ore 19) al Teatro ai Colli di via Monte Lozzo (Padova). Il lavoro, ideato dal coreografo Nunzio Impellizzeri con la Dance Company, rientra nelle coproduzioni del Padova Festival Internazionale La Sfera Danza, un'altra occasione in cui la realtà padovana ha scelto di investire nella parte artistica oltre che nell’organizzazione della rassegna guidata da Gabriella Furlan Malvezzi nella sua 19esima edizione.

Nunzio Impellizzeri

Nunzio Impellizzeri si forma a Catania e in seguito si trasferisce a Zurigo, dove fonda la sua Nunzio Impellizzeri Dance Company nel 2014. Il nuovo percorso coreografico di indaga il rapporto tra il silenzio e la società contemporanea, sull’impatto che l’uno ha sull’altro. Come ci comportiamo in presenza del suono o del suo contrario, il silenzio? Da questo quesito iniziano lo studio e la riflessione. Perché il silenzio non è solo assenza di suono, ma una realtà molto più complessa che, spesso e volentieri, si definisce proprio in relazione al rumore, al suono e all’ascolto. SCH.NEE vuole offrire un’opportunità di riflessione e consapevolezza sul valore del silenzio in una società sempre più accelerata e dai valori deformati. Il rumore, il suono, il silenzio, attraverso la metafora della neve, forniscono al coreografo l’opportunità per compiere un ennesimo viaggio, tra equilibrio e concentrazione, suoi linguaggi imprescindibili e per mettere in discussione gli aspetti più interiori e inconsueti della nostra contemporaneità. Danzeranno in questa performance: Lionel Ah-Sou, Federica Aventaggiato, Claudio Costantino, Clementine Dumas, Ioar Labat Berrio e Katharina Ludwig.

A fine spettacolo è previsto un incontro con il pubblico, il coreografo Nunzio Impellizzeri ed i danzatori della Dance Company.

Padova Festival internazionale La Sfera Danza

Il Padova Festival internazionale La Sfera Danza gode del contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura, della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Regione del Veneto e del Ministero della Cultura, e vede la collaborazione ed il patrocinio dell’Università di Padova, della Provincia di Padova e dell’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova.

Info

Associazione La Sfera Danza

340/8418144

lasferadanza@gmail.com – festivalsferadanza@gmail.com

Info web

https://www.lasferadanzafestival.it/edizione2022/programma/spettacolo-schnee-nunzio-impellizzeri-dance-company/

https://www.facebook.com/lasfera.danza

Foto articolo da comunicato stampa e da post Facebook