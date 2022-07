Un voucher per chi dovrà partecipare a fiere internazionali

Nuove opportunità per chi deve partecipare a fiere internazionali. Fino al 31 dicembre sarà possibile usufruire di un voucher che garantirà un contributo fino al 50 % delle spese sostenute. SI tratta di una misura quanto mai provvida realizzata grazie alla recentissima e movimentata approvazione del Decreto Aiuti in Parlamento.

Possono presentare domanda le imprese italiane che, alla data della domanda, hanno già ottenuto dall’Ente fieristico l’autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, come da calendario ufficiale per il 2022. Lo sportello verrà attivato a breve dal MISE e le risorse verranno assegnate fino a esaurimento fondi. In tal senso, gli interessati possono rivolgersi agli uffici di Confcommercio Ascom Padova per ricevere consulenze e maggiori informazioni.

Gli interessati possono rivolgersi all'ufficio Finanza Agevolata telefonando al numero 049.8209792, oppure scrivendo a centrostudi@ascompd.com per formulare le proprie richieste di chiarimenti.