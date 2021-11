Alla scoperta della Padova fluviale: festeggia il Natale in motonave con Padovanità

Padovanità è lieta di organizzare una tranquilla navigazione fluviale per festeggiare il Natale in modo divertente e originale

A bordo della comoda motonave Freccia (ben coperta e riscaldata). Osserveremo le antiche mura e i bastioni, tornati all’antico splendore in seguito ai recenti restauri, e i numerosi palazzi storici, messi in risalto dalle luminarie natalizie. Il tutto contornato da musica, aneddoti e dal nostro immancabile aperitivo, che in ossequio alle prossime festività, sarà a base di prosecco e cioccolata calda (con biscotti).

L’imbarco si effettuerà presso Porta Portello nell’antico porto fluviale del Portello davanti alle segreterie studenti dell'Università degli studi di Padova e navigando attraverso il canale Piovego giungeremo dinnanzi alla Seicentesca Villa Giovannelli di Noventa Padovana, da cui procederemo per il rientro in città nuovamente a Porta Portello.

L'evento verrà svolto nel pieno rispetto delle normative regionali e nazionali relative al Covid e si svolgerà anche in caso di maltempo dato che la motonave è coperta. Il ritrovo è fissato l'11 dicembre 2021 per le 14.45 con rientro a Porta Portello per le 16.30 in modo da permettervi di fare poi i vostri acquisti natalizi nel nostro centro storico.

Informazioni e contatti

È richiesto un contributo di 15 euro, per i bambini di soli 5 euro. È necessaria la prenotazione anticipata del posto solamente tramite e-mail all'indirizzo eventipadovanita@gmail.com.

Web: https://www.facebook.com/events/944931506438197.