alla scoperta della padova fluviale: navigazione con la burchiella casanova e aperitivo a bordo

Su prenotazione. È richiesto un contributo di 16 euro, per i bambini di soli 10 euro

Prezzo Su prenotazione. È richiesto un contributo di 16 euro, per i bambini di soli 10 euro

A bordo della Burchiella Casanova, scopriremo la città da una prospettiva nuova e suggestiva, una vista privilegiata da uno dei canali che in passato rappresentava la via principale d’accesso per chi proveniva dal Veneziano: le antiche mura, i monumenti, i bastioni e i palazzi storici di Padova assumeranno così nuove e particolari connotazioni.

L’imbarco si effettuerà da una delle porte più belle di Padova, la magnifica Porta Portello, costeggeremo le Mura rinascimentali (opera dell'ingegno di Bartolomeo D'Alviano), si supererà l'antico ponte dei Graissi, fino a raggiungere, prima di invertire la rotta, la superba seicentesca Villa Giovanelli a Noventa Padovana, fiore all'occhiello del nostro territorio.

Il tutto sarà allietato da un piacevole aperitivo servito a bordo durante la navigazione, inframezzato da aneddoti storici e culturali sulla storia di Padova e della navigazione fluviale padovana

Durata della navigazione: 1 ora e 35 minuti.

Costo

È richiesto un contributo di 16 euro, per i bambini di soli 10 euro

Sono previsti 2 turni di navigazione

ore 16.30

ore 18

È necessaria la prenotazione anticipata del posto, effettuabile messaggio whatsapp al nostro numero 371/6890812

Info web

https://www.facebook.com/events/827362219051700