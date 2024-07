alla scoperta della padova fluviale: navigazione lungo il canale battaglia e aperitivo a bordo

È richiesto un contributo di 18 euro (16 euro per i tesserati), per i bambini fino ai 12 anni di soli 10 euro

A bordo dell'imbarcazione Mantegna, scopriremo una dimensione nuova del nostro territorio, visto dall’acqua e da una prospettiva privilegiata: l'antico canale Battaglia. Scavato tra il 1189 ed il 1201 dai Padovani, permise di ottimizzare la bonifica del territorio circostante e di unire più facilmente Padova con le città fortificate di Monselice ed Este. Fu per secoli una fondamentale via commerciale per collegare i Colli Euganei a Padova e Venezia (tra le merci trasportate, la trachite estratta nella zona).

L’imbarco si effettuerà dal pontile davanti alla stupenda Villa Molin alla Mandriola e poi si passerà sotto al Ponte della Fabbrica per poi costeggiare tutto il Canale Battaglia. Si passerà per il Castello del Catajo per poi avvicinarci allo storico borgo fluviale di Battaglia Terme da cui poi si tornerà indietro verso Padova.

Il tutto sarà allietato da un piacevole aperitivo servito a bordo durante la navigazione!

Durata della navigazione prevista 2 ore e 15 minuti circa

Costo

È richiesto un contributo di euro 18 (per i tesserati di euro 16), per i bambini fino a 12 anni di soli euro 10.

Orari

Sono previsti 2 distinti turni di visita:

ore 15.15

ore 17.30

È necessaria la prenotazione anticipata del posto effettuabile tramite messaggio whatsapp al nostro numero 3716890812.

Info web

https://www.facebook.com/events/1196409731495697