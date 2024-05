Alla scoperta della Padova fluviale: navigazione con la Burchiella Casanova e aperitivo a bordo

È richiesto un contributo di 18 euro, per i bambini di soli 10 euro

Prezzo È richiesto un contributo di 18 euro, per i bambini di soli 10 euro

A bordo della Burchiella Casanova, scopriremo la città da una prospettiva nuova e suggestiva, una vista privilegiata da uno dei canali che in passato rappresentava la via principale d’accesso per chi proveniva dal Veneziano: le antiche mura, i monumenti, i bastioni e i palazzi storici di Padova assumeranno così nuove e particolari connotazioni.

L’imbarco si effettuerà dalle Porte Contarine, nel cuore di Padova, e solcando il Piovego, si passerà per Porta Portello, si supererà l'antico ponte dei Graissi, fino a raggiungere, prima di invertire la rotta, la superba seicentesca Villa Giovanelli a Noventa Padovana Il tutto sarà allietato da un piacevole aperitivo musicale, servito a bordo durante la navigazione, inframezzato da aneddoti storici e culturali