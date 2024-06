Padova ghost tour: a caccia di fantasmi, delitti e misteri

Una passeggiata a tinte fosche per le vie del centro storico di Padova in bilico fra il reale e il sogno, raccontando i luoghi della città dal punto di vista dell’ombra. In compagnia della nostra guida autorizzata scoprirai dove si nascondono antiche leggende, ascolterai le storie di omicidi efferati che sconvolsero la città e andremo a caccia di FANTASMI che popolano antichi palazzi. Tra i protagonisti, ci saranno il fantasma della dama azzurra, il fantasma del lumino ed il fantasma della Torlonga. Una visita guidata dedicata a quanti non hanno paura di guardare dentro il lato oscuro di questa città ricca di storie delle persone che ci hanno vissuto nei secoli. Visita in esterni.

? DURATA: 1h30

? RITROVO: Piazza del Castello, Padova. ATTENZIONE! ZONA ZTL!

?ACCOMPAGNAMENTO: visita condotta da guida professionista abilitata

? BARRIERE ARCHITETTONICHE: Cammineremo per la città

?CANI: i nostri amici a quattrozampe sono ammessi, tenuti al guinzaglio

Prenotazione obbligatoria dal link: www.venetosegreto.com/eventi