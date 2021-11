Torna a Padova Il giardino dei giochi con la proiezione del film d'animazione "I Croods 2"

Il progetto per giovani e famiglie di Padova con attività ricreative. Il giardino dei Giochi è un progetto creato da alcuni volontari per creare delle attività ricreative per famiglie, bambini e ragazzi di Padova. Alcune associazioni, come La Via della Felicità e Uniti per i Diritti Umani, hanno sostenuto il progetto creando diverse iniziative: giornate di gonfiabili, laboratori di decoupage e il cinema all’aperto. Tutte gratuite e aperte a chiunque voglia passare un pomeriggio divertente.

Poi si è presentata la pandemia e quest’iniziativa era stata sospesa. Ma ora, nel rispetto delle protocolli anti-covid, si è pronti per una ripartenza. La Chiesa di Scientology di Padova mette a disposizione gli spazi: una grande sala cinema con 40 posti disponibili (per mantenere il distanziamento) preparata per la proiezione di un film animato per bambini, in Via Pontevigodarzere 10. Numerosi genitori e bambini hanno partecipato alle attività negli anni precedenti ed oggi i volontari vogliono fare un ulteriore invito per la giornata di Sabato 27 Novembre alle ore 15.30, dove ci sarà la visione del film “I Croods 2”. Ai partecipanti al di sopra dei 12 anni è richiesto il Green Pass e per una questione organizzativa è richiesta conferma.

Lo scopo di questo progetto è quello di creare delle attività divertenti per i giovani della comunità, in quanto i volontari sostengono che: “I bambini di oggi diventeranno la civiltà del domani.” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard nella guida al buon senso intitolata La Via della Felicità.

Informazioni e contatti

L’ingresso è gratuito e chiunque può partecipare.

Per maggiori informazioni scrivi a ilgiardinodeigiochipadova@gmail.com.