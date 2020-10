"Padova nel grande schermo", cena e conferenza al Radio City Music Hall

Padovanità in collaborazione con l'Associazione Culturale La Vandea organizza questa interessante serata per il 29 ottobre 2020 dalle ore 20. Padova e la sua provincia hanno fatto, fin dagli anni Sessanta da scenografia a diversi film con protagonisti grandi nomi della cinematografia nazionale ed internazionale come ad esempio Sylvia Coscina, Claudia Cardinale, John Malcovich, Carlo Verdone, Gigi Proietti ed il grande Marcello Mastroianni.

Quali sono i retroscena e gli aspetti meno noti? Ne parleremo con il regista padovano Antonello Belluco e con il Caporedattore de "Il Mattino di Padova" Leandro Barsotti. Ci sarà prima la possibilità di cenare convivialmente

Sarà come al solito una serata all'insegna della Padovanità.

