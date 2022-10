Appuntamento in fiera con "Padova Halloween"

Tremate tremate! le streghe son tornate! E non solo le streghe, ma anche vampiri, spiriti, bare e scheletri, ragni ragnatele, mostri e zucche infernali. Halloween sta per tornare in fiera a Padova (padiglione 5a) con coreografie da paura, incontri inaspettati, photoset, artisti, spettacoli, sfilata horror cosplay (con gara miglior outfit il 31 ottobre) e tanto altro.

In Fiera a Padova, al Padiglione 5, assieme a Tuttinfiera.

Dal 30 ottobre al 1 novembre, con orario dalle 9 alle 19.

Web: https://www.facebook.com/events/751128955961943.