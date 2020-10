Padova Jazz Festival 2020: Carmelo Tartamella trio guest Denia Ridley al Pedrocchi

La ventitreesima edizione della kermesse padovana, in scena dal 30 ottobre al 22 novembre, sarà un "inno all’Europa", con un cast artistico proveniente da Gran Bretagna, Belgio, Svezia, Germania e Olanda, oltre a una notevole rappresentanza di musicisti statunitensi che dell’Europa hanno fatto la loro seconda casa… senza dimenticare le stelle del jazz italiano: il programma del Padova Jazz Festival lancia segnali di illuminismo artistico e, ci si augura, anche sociale.

Padova Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Miles presieduta da Gabriella Piccolo Casiraghi, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

I concerti alla Sala dei Giganti si realizzano in collaborazione con il Centro d’Arte degli Studenti dell’Università di Padova, storica associazione cittadina attiva sin dagli anni Quaranta.

Direzione artistica: Gabriella Piccolo Casiraghi

Venerdì 30 ottobre – Caffè Pedrocchi

cena ore 20 - concerto ore 21.30

Carmelo Tartamella Trio guest Denia Ridley

Denia Ridley (voce), Carmelo Tartamella (chitarra), Giampaolo Bertone (contrabbasso), Michele Carletti (batteria)

Ingresso gratuito

Prenotazioni: prenotazioni@caffepedrocchi.it - tel. 049 8781231

Possibilità di prenotazione tavolo anche solo per il concerto

Per tutta la durata del festival

JAZZ@BAR

Concerti nei locali tra Padova e provincia

Da sabato 7 novembre a sabato 14 novembre – Museo della medicina MUSME

Installazione di Anna Piratti

Da mercoledì 28 ottobre a lunedì 30 novembre – Scuderie di Palazzo Moroni

Mostra fotografica di Carlo Verri

L’attività concertistica si svolgerà nel più rigoroso rispetto delle normative e ordinanze per gli spettacoli dal vivo, in seguito alle quali i posti disponibili saranno limitati.

La produzione del festival si adeguerà prontamente a qualunque variazione normativa nell’interesse della sicurezza: pertanto si consiglia di verificare il sito internet www.padovajazz.com per essere aggiornati su eventuali cambiamenti di orario o di sede dei concerti.

