Padova Jazz Festival 2022, tutti i concerti dal 24 al 26 novembre

Il Padova Jazz Festival 2022 è un percorso a stile libero attraverso le innumerevoli possibilità estetiche del jazz: star internazionali (Dave Holland, Kenny Garrett) e nuovi talenti emergenti (Joey Alexander, Joel Ross), percorsi nel miglior jazz italiano (Enrico Rava con Danilo Rea, Dario Deidda e Roberto Gatto; Gegè Telesforo; Claudio Fasoli; Roberto Ottaviano; Ruggero Robin; Piero Principi) e nel sempre più rilevante jazz al femminile (Linda May Han Oh, Melissa Aldana, Rossana Casale, Silvia Bolognesi).

La ventiquattresima edizione del festival si svolgerà dal 3 al 26 novembre: ogni settimana una tripletta di serate consecutive, caratterizzate da una forte coesione tra di loro. Di settimana in settimana, il festival cambierà inoltre residenza, toccando i principali palcoscenici cittadini (Teatro Verdi, Multisala MPX, Centro Culturale San Gaetano) e sedi inedite per la manifestazione (l’Aula Rostagni dell’Università degli Studi di Padova e l’Auditorium La Casa della Musica di Pianiga).

Il Padova Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Miles presieduta da Gabriella Piccolo Casiraghi, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Padova e il sostegno del Ministero della Cultura.

Giovedì 24 novembre 2022, ore 21

Centro culturale Altinate San Gaetano, Padova

TONOLO-GOLDSTEIN-ABRAMS-ROSSY

“PASSEPARTOUT”

Pietro Tonolo (sassofoni, flauto), Gil Goldstein (pianoforte, fisarmonica), Marc Abrams (contrabbasso), Jorge Rossy (batteria)

Un incrocio di amicizie artistiche cementate da innumerevoli esperienze condivise porta alla creazione di un inedito quartetto all stars: “Passepartout” con Pietro Tonolo, Gil Goldstein, Marc Abrams e Jorge Rossy.

BIGLIETTI

Intero 14 euro | Ridotto 12 euro

VENDITE

Online su Ticketmaster (+ diritti di prevendita)

Presso negozio Gabbia Dischi, via Dante 8 – Padova (+ diritti di prevendita)

La sera del concerto al botteghino

Venerdì 25 novembre 2022, ore 21

Centro culturale Altinate San Gaetano, Padova

RUGGERO ROBIN TRIO

Ruggero Robin (chitarra), Nicola Sorato (basso), Eric Cisbani (batteria)

Di chitarristi prodigiosi e versatili come Ruggero Robin se ne trovano davvero pochi. Nato a Padova nel 1962, ha manifestato sin da bambino la sua predisposizione per la sei corde. La profondità della sua formazione, la vastità degli interessi, la tecnica ineccepibile lo rendono un artista completo, che ha lasciato una traccia memorabile nel grande pop nazionale ma che si è cimentato ai massimi livelli anche in campo jazzistico. Robin ha indirizzato il suo talento anche nella composizione, l’arrangiamento e la produzione, ottenendo notevoli successi (anche in termini di classifiche di vendita).

BIGLIETTI

Intero 12 euro | Ridotto 10 euro

VENDITE

Online su Ticketmaster (+ diritti di prevendita)

Presso negozio Gabbia Dischi, via Dante 8 – Padova (+ diritti di prevendita)

La sera del concerto al botteghino

Sabato 26 novembre 2022 , ore 21

Centro culturale Altinate San Gaetano, Padova

ROBERTO OTTAVIANO ETERNAL LOVE QUINTET

"SPIRIT OF MINGUS – THE CENTENARY TRIBUTE"

Roberto Ottaviano (sax soprano), Marco Colonna (clarinetti), Giorgio Pacorig (pianoforte),

Giovanni Maier (contrabbasso), Zeno De Rossi (batteria)

La vittoria del Top Jazz 2017 per il miglior disco dell’anno (con Sideralis) ha riportato sotto i meritati riflettori il sassofonista Roberto Ottaviano (Bari, 1957). Passato per esperienze formative altamente qualificanti (studi con Giacomo Manzoni, Luigi Nono, Evan Parker, Jimmy Giuffre e George Russell tra gli altri), ha mosso i primi passi in contesti altrettanto stimolanti, come l’orchestra di Andrea Centazzo. Il suo primo album da leader (Aspects, 1983) rende bene l’idea della sua collocazione nella scena italiana: alla sua realizzazione parteciparono Giancarlo Schiaffini, Paolo Fresu e Carlo Actis Dato. Impressionante è anche l’elenco delle sue collaborazioni internazionali: Dizzy Gillespie, Art Farmer, Mal Waldron, Albert Mangelsdorff, Chet Baker, Keith Tippett, Steve Swallow, Kenny Wheeler, Henri Texier, Paul Bley, Aldo Romano, Tony Oxley, Misha Mengelberg, Han Bennink, Trilok Gurtu…

BIGLIETTI

Intero 14 euro | Ridotto 12 euro

VENDITE

Online su Ticketmaster (+ diritti di prevendita)

Presso negozio Gabbia Dischi, via Dante 8 – Padova (+ diritti di prevendita)

La sera del concerto al botteghino

ALTRI EVENTI

Per tutta la durata del festival

JAZZ@BAR

Concerti nei bar e ristoranti tra Padova e provincia

Dal 27 ottobre al 29 novembre

Caffè Pedrocchi

Mostra fotografica di Luciano Rossetti

Dal 7 al 30 novembre

Scuderie di Palazzo Moroni

“Sounding Pictures”

Mostra fotografica di Mirko Boscolo

Informazioni

Associazione Culturale Miles

Via Montecchia 22 A, 35030 Selvazzano (PD)

Tel.: 347 7580904

e-mail: info@padovajazz.com

Direzione artistica: Gabriella Piccolo Casiraghi

