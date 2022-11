Padova Jazz Festival 2022: Claudio Fasoli ‘Next’ Quartet all'MPX

Il sassofonista Claudio Fasoli vanta un particolare legame con il Padova Jazz Festival, del quale è stato direttore artistico dal 2003 al 2010, per poi tornare in alcune occasioni come ospite della programmazione. E sarà così anche sabato 12 novembre, quando Fasoli calcherà il palco della Multisala MPX (ore 21) con il suo Next Quartet, formazione che lo ha portato per l’ennesima volta in cima al podio del Top Jazz: Simone Massaron alla chitarra elettrica, Tito Mangialajo Rantzer al contrabbasso e Stefano Grasso alla batteria.

Claudio Fasoli rappresenta il lato colto del jazz italiano. E lo ribadisce con ogni suo progetto: in anni recenti il Samadhi Quintet, il New York Quartet, la stratosferica formazione di The Brooklyn Option (Ralph Alessi, Matt Mitchell, Drew Gress, Nasheet Waits).

Fasoli (nato a Venezia nel 1939 ma milanese d’adozione), è una presenza particolarmente significativa nel jazz italiano ed europeo. Ha lasciato importanti tracce musicali in compagnia di musicisti come Henri Texier, Lee Konitz, Jean-François Jenny-Clark, Aldo Romano, Kenny Wheeler, Palle Danielsson, Tony Oxley, Giorgio Gaslini. Indelebile è poi il ricordo degli anni fusion-progressive coi Perigeo, fondati assieme a Franco D’Andrea, Giovanni Tommaso e Bruno Biriaco.

Con Next (pubblicato su Cd dalla Abeat), Fasoli si è aggiudicato il Top Jazz 2021 per il migliore disco dell’anno. Nello stesso referendum Fasoli ha inoltre ottenuto il secondo posto come miglior musicista italiano (sezione che aveva vinto nel 2018). È chiaro che ci troviamo di fronte a un artista in pieno fulgore creativo. In Next l’elettronica ha ampio spazio sia sul piano evocativo che ritmico: nuvole rumoristiche si sovrappongono e amalgamano al rigore compositivo.

Padova Jazz Festival

