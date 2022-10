Padova Jazz Festival 2022: Joel Ross “Good Vibes” al dipartimento di fisica e astronomia G. Galilei

Sabato 5 novembre il Padova Jazz Festival offrirà uno sguardo sul futuro del jazz, ospitando uno dei suoi più promettenti protagonisti: il giovanissimo e già pluripremiato vibrafonista Joel Ross, in quartetto con Jeremy Corren (pianoforte), Kanoa Mendenhall (contrabbasso) e Joe Dyson (batteria). Il concerto si terrà alle ore 21 all’Aula Rostagni del Dipartimento di Fisica e Astronomia G. Galilei dell’Università degli Studi di Padova: uno spazio inedito per il festival e insolito per la musica dal vivo.

JOEL ROSS

“Good Vibes”

Joel Ross (vibrafono), Jeremy Corren (pianoforte),

Kanoa Mendenhall (contrabbasso), Joe Dyson (batteria)

Joel Ross aveva appena 23 anni al momento del suo esordio discografico su etichetta Blue Note nel 2019: KingMaker. Si sono poi aggiunti, sempre per la storica etichetta, Who Are You? (2020) e The Parable of the Poet (2022). Sono bastati questi pochi dischi (anzi, in verità era già più che sufficiente il primo) per far capire che l’albero genealogico dei grandi vibrafonisti jazz ha trovato il suo nuovo erede, un artista a tutto tondo: solista fluente, leader creativo, compositore di spessore. Nel giro di questi pochissimi anni, per altro resi poco agevoli dalla pandemia, Ross, nato a Chicago ma trasferitosi a New York, è riuscito a catalizzare l’attenzione del mondo jazz statunitense. Ha suonato con Herbie Hancock, Christian McBride, Louis Hayes, Ambrose Akinmusire, Gerald Clayton. Ma, come dimostrano i suoi Good Vibes, è anche già un leader dalla spiccata identità.

In poco tempo ha fatto collezione di premi: l’Edison Award e il “Best Jazz of 2019” del New York Times a seguito del suo disco d’esordio, i referendum di DownBeat e della Jazz Journalists Association. Ma quel che più conta è la musica: cresciuto praticandola nelle chiese della comunità afroamericana, Ross ha da lì assorbito la capacità di stabilire una comunicazione diretta con l’ascoltatore. In più ha tratteggiato un arco di congiunzione con la storia del suo strumento, raccogliendone l’eredità estetica per proiettarla nella contemporaneità.

Il Padova Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Miles presieduta da Gabriella Piccolo Casiraghi, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Padova e il sostegno del Ministero della Cultura.

Dove

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Fisica e Astronomia G. Galilei, Aula Rostagni

Informazioni:

Associazione Culturale Miles

Via Montecchia 22 A, 35030 Selvazzano (PD)

Tel.: 347 7580904

e-mail: info@padovajazz.com

web: https://www.padovajazz.com/

Direzione artistica: Gabriella Piccolo Casiraghi

Biglietti

Biglietto intero 15 euro; ridotto 13. Posti non numerati.

Vendite

Online su https://www.padovajazz.com/

Presso negozio Gabbia Dischi, via Dante 8, Padova.

Presso la biglietteria solo la sera del concerto.

Diritti di prevendita non inclusi nel prezzo segnalato

(applicati solo sulle prevendite online).

Info web

https://shop.ticketmaster.it/biglietti/acquista-biglietti-padova-jazz-2022-joel-ross-good-vibes.html

https://www.padovajazz.com/festival/2022-11-05-joel-ross/

