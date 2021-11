Padova Jazz Festival con David Murray Trio live alla Sala dei Giganti

Nelle sue più recenti apparizioni, il trio dello storico sassofonista David Murray con Brad Jones al contrabbasso e Hamid Drake alla batteria ha dimostrato di essere uno dei vertici assoluti del jazz afroamericano. Saranno loro i protagonisti di una nuova serata del Padova Jazz Festival, mercoledì 17 novembre alla Sala dei Giganti al Liviano (ore 21), in apertura della quale si ascolterà un set con Silvia Bolognesi (contrabbasso) e Marco Colonna (fiati), un duo dalla mentalità musicale aperta.

Il Padova Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Miles presieduta da Gabriella Piccolo Casiraghi, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, il sostegno del Ministero della Cultura e la collaborazione del Centro d’Arte degli Studenti dell’Università di Padova, storica associazione cittadina attiva sin dagli anni Quaranta.

David Murray è nato nel 1955 a Oakland, ma è cresciuto a Berkeley, sempre in California. Qui affronta i primi studi musicali con la madre organista ma anche con una serie di insegnanti che hanno avuto un certo peso nella storia del jazz: Bobby Bradford, Arthur Blythe, Stanley Crouch.

Nel 1975 si trasferisce a New York. La vita newyorkese lo porta presto in contatto con Cecil Taylor, che lo incoraggia a seguire la strada musicale che ha intrapreso. Anche Dewey Redman sostiene il sassofonista californiano, che in breve tempo collabora con musicisti del calibro di Sunny Murray, Anthony Braxton, Don Cherry, Lester Bowie… Il 1976 è un anno speciale per Murray, che fonda l’oggi leggendario World Saxophone Quartet assieme a Oliver Lake, Hamiet Bluiett e Julius Hemphill. Inizia nel frattempo un’attività discografica che proseguirà a ritmi frenetici. A partire dalla fine degli anni Settanta si concentra sui propri progetti da leader, ma non prima di aver collaborato anche con Jerry Garcia dei Grateful Dead, Max Roach, Randy Weston ed Elvin Jones.

Avendo come riferimento stilistico principale Albert Ayler, Murray è partito dal free per approdare a un jazz più ‘ecumenico’ che ingloba il mainstream più moderno, la world music, la fusion, tenendo saldi i legami con l’Africa. Tra i numerosi riconoscimenti che gli sono stati attribuiti ci sono un Grammy Award per il suo tributo a John Coltrane (1989) e il danese Jazzpar (1991).

Quello tra Silvia Bolognesi e Marco Colonna è un incontro tra due improvvisatori dalle idee chiare e, soprattutto, molto aperte.

Silvia Bolognesi, nata a Siena, si è diplomata in contrabbasso, avvicinandosi al jazz grazie alla frequentazione dei corsi di Siena Jazz. Qui studia tra gli altri con Ferruccio Spinetti, Furio Di Castri, Stefano Battaglia, Paolino Dalla Porta e Fabrizio Sferra. Poi è diventata lei stessa docente presso l’istituzione senese. Nel 2004 fonda l’Open Combo, formazione che le consente di raggiungere la fama nazionale. Tra i suoi exploit, la vittoria del Top Jazz della rivista Musica Jazz come nuovo talento del jazz italiano 2010. Nel 2003 e poi ancora nel 2010 è stata selezionata per far parte dell’orchestra di Butch Morris. Ha inoltre collaborato con Nicole Mitchell, ha dato vita a un duo con Sabir Mateen e al trio Hear in Now con Tomeka Reid e Mazz Swift. Nel 2017 è entrata nell’organico del sestetto di Roscoe Mitchell, mentre collabora stabilmente anche con Tiziana Ghiglioni e i New Nexus di Tiziano Tononi.

Nato a Roma nel 1978, Marco Colonna è polistrumentista, compositore, improvvisatore. Negli ultimi anni si è dedicato particolarmente al clarinetto basso, suonandolo anche contemporaneamente al clarinetto, in un abbinamento tale da creare effetti armonici e timbrici inauditi. Tra le sue partecipazioni risaltano quelle alla formazione Eternal Love di Roberto Ottaviano e alla Unit di Stefano Giust ed Evan Parker. La sua più recente discografia comprende Fili (2020) e il live Offering – Playing the Music of John Coltrane (2021).

Concerto di mercoledì 17 novembre

Sala dei Giganti al Liviano, ore 21

Silvia Bolognesi & Marco Colonna

Marco Colonna (fiati),

Silvia Bolognesi (contrabbasso)

David Murray Trio

David Murray (sax),

Brad Jones (contrabbasso),

Hamid Drake (batteria)

Informazioni

Associazione Culturale Miles

Via Montecchia 22 A, 35030 Selvazzano (PD)

Tel.: 347 7580904

e-mail: info@padovajazz.com

web: https://www.padovajazz.com/

https://www.facebook.com/padovajazz/

https://www.facebook.com/events/2691923804434775/

https://www.padovajazz.com/festival/2021-11-17-david-murray/

Direzione artistica: Gabriella Piccolo Casiraghi

Consulenza artistica: Centro d’Arte degli Studenti dell’Università di Padova

Biglietti

Sala dei Giganti

David Murray + Silvia Bolognesi & Marco Colonna

Biglietto intero 20 euro; ridotto 15

Prevendita: www.ticketmaster.it

Diritti di prevendita non inclusi nel prezzo (applicati solo sulle prevendite online).

Info web

https://www.facebook.com/events/2691923804434775/

https://www.padovajazz.com/festival/2021-11-17-david-murray/

Foto articolo da evento Facebook e da comunicato stampa.